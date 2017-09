El obispo castrense afirmó que "a algunos le conviene que Santiago no aparezca"

El obispo castrense, Santiago Olivera, advirtió ayer que a "algunos políticos les va a convenir" que Santiago Maldonado "no aparezca" y calificó como un "gesto de oportunismo" la presencia de la ex jefa del Estado Cristina Kirchner en una misa celebrada el viernes pasado en homenaje al joven.

El religioso, en alusión a la responsabilidad adjudicada a Gendarmería en el hecho, sostuvo: "Me dolió en el corazón cuando escuché «asesinos», porque delata las falencias de nuestros tiempos, de que a la Justicia no le creemos, no es rápida y no es eficaz".

Olivera pidió "trabajar en unidad y no en enfrentamientos permanentes" y manifestó que "el pueblo se da cuenta de que es tan evidente y grosera la utilización política" del caso.

"A algunos políticos les va a convenir que no aparezca (Maldonado). Es fuerte y triste", advirtió el referente católico de los efectivos y familias de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

En ese sentido, afirmó que "ya es malo, peligroso y feo que se diga que Gendarmería es la responsable de la desaparición de Maldonado".