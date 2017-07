El nuevo obispo castrense dijo estar "muy cerca de los derechos humanos y nunca en la vereda de enfrente"

El obispo castrense Santiago Olivera, quien asumirá hoy sus funciones, dijo que "si hay que reconocer errores se hará", en relación con el accionar de la Iglesia Católica durante la última dictadura cívico-militar, y precisó que está "muy cerca de los derechos humanos y nunca de la vereda de enfrente" porque "el fin nunca justifica los medios".

Olivera se refirió a la carta que le dirigieron ayer más de ochenta organizaciones de derechos humanos donde le solicitaron que reabriera los archivos vinculados al terrorismo de Estado. Durante la entrevista radial, realizada poco antes de la ceremonia de asunción que se realizará a las 11 en la Iglesia Stella Maris, ubicada en la calle Comodoro PY 1925 del barrio porteño de Retiro, el obispo anticipó que "Voy a colaborar para que se sepa la verdad".

"Vamos a ir fijándonos, yo estoy dispuesto y la Conferencia Episcopal también. Somos casi todos nosotros, y también muchos militares de las generaciones nuevas los que están dispuestos. Estoy muy cerca de los derechos humanos, no de la vereda de enfrente", afirmó.

castrense2.jpg Monseñor Olivera, junto al Papa Francisco.

El obispo agregó que en lo personal no está "de acuerdo con algunas declaraciones -de la cúpula de la Iglesia- de aquellos tiempos" y que no tiene problema en decirlo. Olivera se refirió también a la palabra "reconciliación" y la definió como "algo que de ninguna manera es olvido, sino que es, desde el reconocimiento de la culpa, el deseo de reparar y el perdón" y agregó que "Esto no significa impunidad porque la impunidad permite delitos nuevos".

Asimismo, pidió que "desde todos los sectores se reconozcan los errores" e interpretó que si bien la reparación "no se puede realizar cuando se trata de la pérdida de una vida, siempre se puede colaborar con información". El obispo contó además que se ha entrevistado con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por quien siente "una admiración muy especial".

Olivera se manifestó muy "cercano al del Papa Francisco" y recordó que recientemente estuvo en contacto con él. El Sumo Pontífice le dijo que quiere "un pastor, un obispo presente que dialogue y que conduzca" por lo que "estoy en comunicación absoluta con él, con su estilo, sus gestos, y lo tendré ciertamente muy presente", finalizó.