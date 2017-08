La conductora televisva Susana Giménez dijo ayer que no recibirá en su programa a la ex presidenta Cristina Kirchner, ya que hacerlo, dijo, "sería como traicionar mis principios y mis ideas". La diva descartó así la posibilidad de entrevistar la ex mandataria, una versión que se divulgó en las últimas horas en diferentes medios.