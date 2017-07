"El kirchnerismo está agotado como proyecto político", sentenció Lifschitz

El gobernador Miguel Lifschitz se apartó de las acusaciones de Elisa Carrió al afirmar que el exministro Julio de Vido fue "una figura central en la trama de corrupción" del gobierno de Cristina Kirchner, y remarcó que "el proyecto kircherista está agotado como proyecto político".

"No creo que represente un futuro para la Argentina", insistió sobre el movimiento que lidera la expresidenta.

Consultado en un canal de noticias porteño acerca de las declaraciones de Carrió, quien afirmó que desde el socialismo "le chuparon las medias de manera asquerosa" al exministro De Vido, Lifschitz prefirió apartarse del debate.

"De Vido fue una figura central en la trama de corrupción del gobierno anterior, esto se sabe con claridad porque aparece con muchos elementos en muchas causas", remarcó.

Sobre las posibilidades electorales de Cristina Kirchner, dijo que "las encuestas indican una cierta paridad, podría darse la situación de que ganara, pero me parece que es un fenómeno muy localizado en la provincia de Buenos Aires".

"Mas allá de que pueda sacar votos, me parece que el proyecto kirchnerista está agotado como proyecto político", subrayó el mandatario santafesino, para añadir: "No creo que represente un futuro para la Argentina, no creo que el futuro vaya por allí de ninguna manera".

Además, puntualizó que el kirchnerismo "en Santa Fe nunca tuvo un peso significativo".

En cuanto a la marcha de la economía de la gestión de Mauricio Macri, calificó de "exceso de optimismo" la visión del ministro Nicolás Dujovne. "Las variables que tienen que ver con la clase media y la clase trabajadora, los sectores populares del país, los que están en el extremo más vulnerable, esa Argentina no está percibiendo brotes verdes ni reactivación", sostuvo.

"Además se está perdiendo la expectativa. Este gobierno generó mucha expectativa y ahora está en el tercer semestre y va perdiendo expectativa", dijo.

Consultado por la deuda del gobierno nacional con Santa Fe, Lifschitz sostuvo: "No, no estoy enojado. Obviamente uno defiende intereses, yo tengo que defender los intereses de Santa Fe".

"Tenemos un fallo favorable de la Corte Suprema que reconoce lo que se nos retrajo de la coparticipación", indicó, y remarcó que "ese fallo fue un hito en materia institucional y de federalismo en la República Argentina".

El gobernador santafesino remarcó: "No hemos tenido una propuesta concreta y quisimos ayudar al gobierno, no es nuestro ánimo ir a una confrontación", por lo que destacó que dieron a conocer "una propuesta que en los próximos días le haremos llegar al gobierno".