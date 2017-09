El juez Lleral pidió el "compromiso de todos" en la causa Maldonado

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, comenzó ayer las tareas en el Juzgado de Esquel por la desaparición de Santiago Maldonado y pidió "el compromiso de todos" para establecer qué paso con el joven platense, de quien no se sabe nada desde el 1º de agosto tras un procedimiento de Gendarmería contra una protesta mapuche, de la que participó.

"Es para reflexionar sobre qué es lo que nos pasa como sociedad. Hay una familia que está sufriendo, y en este momento creo que todos tenemos que estar concentrados en eso y todo aquel que pueda aportar algún dato certero sobre esta persona será bienvenido", subrayó Lleral.

El juez se pronunció de esa forma en declaraciones a la prensa en la puerta del Juzgado Federal de Esquel, adonde llegó luego de que el magistrado Guido Otranto fuera separado de la investigación por falta de parcialidad.

Lleral señaló que "este es un caso muy sensible" y destacó que aún no tomó contacto con la causa y no iba a brindar opiniones sobre la investigación.

"No vengo a analizar lo que hizo el doctor Otranto; todo lo que se ha hecho seguramente va a ser de utilidad par la investigación", sostuvo el magistrado de Rawson.

Lleral, quien quedó a cargo del caso Maldonado la semana pasada, llegó anteayer a Esquel junto a sus colaboradores para encabezar la investigación por la desaparición del joven y ya se presentó en el juzgado.

El juez arribó a la turística ciudad chubutense acompañado por los secretarios Gustavo Latorre y Leonardo Barzini, el prosecretario interino Juan Carlos Araujo y el escribiente interino José Scocco.

Más cargos

En ese marco, la Corte Suprema de Justicia habilitó cargos de funcionario, personal administrativo y de servicio para el juzgado, tal como había solicitado Lleral tras quedar al frente de la causa.

Además, el máximo tribunal envió una nota a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Adriana Donato, para que arbitre los medios para dar respuesta a los pedidos del juez.

Según dispuso la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Lleral tendrá 60 días para dedicarse exclusivamente a estudiar lo actuado hasta el momento en la investigación.

El pasado do domingo el juez se comunicó de manera telefónica con los padres y hermanos de Maldonado, quienes habían reclamado la salida de Otranto y se mostraron esperanzados con la llegada del nuevo magistrado.

De Maldonado no se tienen noticias desde el pasado 1º de agosto, cuando según testigos que declararon en la Justicia fue visto en la protesta del grupo mapuche Pu Lof sobre la ruta 40, a la altura de Estancia Leleque, que fue desalojado por efectivos de Gendarmería Nacional.

La investigación está caratulada como "desaparición forzada" y la Cámara de Comodoro Rivadavia avaló el pedido de apartamiento contra Otranto porque afirmó a la prensa que la hipótesis con más peso en el caso era la que indicaba que el artesano de 28 años se ahogó en el río Chubut.