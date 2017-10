El juez Bonadio citó a Cristina a declarar por la denuncia de Nisman

El juez federal Claudio Bonadio citó ayer a indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner para el 26 de octubre próximo, cuatro días después de los comicios en los que aspira a ser elegida senadora nacional, y le prohibió salir del país. Es por el supuesto encubrimiento de la investigación de la causa Amia, a partir de la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman antes de morir.

En ese sentido, el magistrado, que lleva adelante varias causas contra Cristina por hechos de corrupción, también dispuso la prohibición de salida del país del resto de los acusados en el expediente.

En la resolución también fueron citados a indagatoria el ex secretario general de la Presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros dirigentes.

Bonadio investiga la denuncia que hizo Nisman en enero de 2015, cuatro días antes de aparecer sin vida en su departamento de Puerto Madero, a la cual luego anexó otra causa contra la ex presidenta y Timerman por el delito de traición a la Patria al haber firmado el memorándum de entendimiento con Irán por el caso Amia, pese a la sospecha de su autoría en el atentado.

Las indagatorias comenzarán el martes próximo con Timerman, mientras que para un día después fueron citados Jorge Khalil, representante de los iraníes en la Argentina, el supuesto espía Ramón Allan Bogado y Fernando Esteche, ex líder de la agrupación Quebracho.

Para el jueves están previstas las declaraciones de Eduardo Zuain, secretario de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de Cristina, y Luis D'Elía, quien figura en escuchas telefónicas en conversaciones con Khalil y Esteche.

Para el 20 de octubre fueron citados Luciano Tanto Clement, ex secretario privado de Timerman, y José Mercado, ex secretario de Culto de la Nación, mientras que tres días después será el turno del ex vicecanciller Alberto D'Alotto y del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.

Bonadio llamó para el 24 de octubre a Parrilli y a su entonces segundo en la AFI Juan Carlos Mena, en tanto que el día siguiente declararán la ex procuradora Nacional del Tesoro Angelina Abbona y el diputado nacional Andrés Cuervo Larroque, siendo la ex mandataria la última en ser indagada.

La citación de Cristina es para después de los comicios y, en caso de ser electa, en esa instancia ya contaría con los fueros parlamentarios, lo que le otorga la inmunidad de arresto.

En las citaciones de Bonadio no hay órdenes de detención, pese a los rumores que crecieron en las últimas semanas, a tal punto que D'Elía presentó un pedido de eximición de prisión para evitar esa situación (ver aparte).

Génesis

Bonadio unificó las causas contra la ex presidenta por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la Amia y por traición a la Patria luego de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara indagarla junto a otros acusados.

Pollicita, el mismo fiscal que había impulsado en 2015 la denuncia tras la presentación de Nisman, consideró que existió "un plan criminal destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la Amia, de manera tal que éstos pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la Justicia argentina".

El plan, según el fiscal, fue "orquestado y puesto en marcha" por la ex presidenta y demás acusados y lo hicieron a través de la firma del memorándum de entendimiento, un "instrumento que, claramente, respondía a los intereses de las autoridades iraníes y resultaba funcional al plan criminal".

Nisman había sostenido en su hipótesis que la firma del tratado, con el que se apuntaba a lograr la indagatoria de los iraníes acusados en Teherán, era por el interés en la compra de petróleo que podría hacer el país, así como por la ubicación geopolítica que adquiría al acercar las relaciones.

bajo la lupa. La ex mandataria y el otrora canciller Timerman serán indagados en los próximos días.