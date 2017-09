El juez aclaró que Milagro Sala no tiene prisión domiciliaria sino que "cambió su lugar de detención"

El juez de instrucción penal de Jujuy, Pablo Pullen Llermanos, calificó hoy la modalidad de detención de Milagro Sala como "sui generis", en virtud de "la integridad física de la detenida" luego de que ayer dispusiera el traslado de la líder de la Tupac Amaru a uno de sus domicilios, a instancias de las recomendaciones brindadas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

"Esto es una especie de detención sui generis. Yo no hice lo que la Corte pidió, no le di prisión domiciliaria, cambié el lugar de detención porque si una persona se encuentra en situación de riesgo, y me lo hacen saber los organismos internacionales, debo resguardar la integridad física de esa persona", aclaró el magistrado.

En declaraciones a radio La Red, Pullen agregó que "nuestro país debe hacer los mejores esfuerzos para dar cumplimento a las peticiones realizadas en materia de derechos humanos por la CIDH. Yo he hecho el mayor esfuerzo, no he concedido una prisión domiciliaria".

Ayer Milagro Sala fue trasladada para cumplir la prisión preventiva a su domicilio de la localidad jujeña de El Carmen por disposición de Pullen Llermanos, luego de que el magistrado Gastón Mercau hiciera lugar a lo solicitado por el organismo internacional, el último 16 de agosto. Ambos magistrados entienden en las causas por las que Sala está detenida.