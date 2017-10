El jefe de la UCR dijo que el triunfo de Cambiemos fue "un tsunami multicolor"

El intendente de Santa Fe y actual jefe de la UCR a nivel nacional, José Corral, dijo ayer que los resultados de la elección del domingo representan "un tsunami multicolor, que es la identificación de Cambiemos", al tiempo que agregó: "Este espacio es una herramienta que eligió la gente que reúne partidos y personas de diferentes lugares que se instaló como una fuerza nacional. Tenemos representación en 24 distritos y tuvimos una muy buena performance electoral".

En declaraciones al programa Procopio 830, Corral sostuvo que la lista que encabezó Albor Cantard "sacó más de 230 mil votos que en las Paso. Es decir hubo mucha gente que no nos tenía como primera opción y ayer (por el domingo) nos eligió. Seguramente con algunas críticas o diferencias. Mucha gente no la está pasando bien y sin embargo indicaron que el rumbo del país es el correcto, y Santa Fe se sumó al cambio".

Corral en los comicios del domingo tuvo una de cal y otra de arena ya que perdió su delfín en la ciudad de Santa Fe, que gobierna, contra el candidato del Frente Progresista. Pero por otro logró imponerse Albor Cantard en la categoría a diputado nacional en la provincia, el candidato que él impulsó en el acuerdo con el PRO para las integraciones en la lista de Cambiemos.

Al realizar un balance del resultado de los comicios en Santa Fe, Corral aseguró que Agustín Rossi (candidato del Frente Justicialista) perdió las elecciones porque "es el kirchnerismo, que representa al pasado".

Corral enfatizó que "se votó con una actitud positiva" y remarcó que Cambiemos logró revertir el resultado de las Paso y alzarse con un triunfo en Santa Fe porque, dijo, el diputado electo del Frente Justicialista "representa el pasado" político del país.

Pasado y futuro

Interrogado sobre la performance de Rossi, quien había triunfado en las Paso pero que el domingo quedó segundo lejos, Corral argumentó: "Hubo una decisión claramente de apostar al futuro, hubo un voto positivo para Cambiemos. Rossi es el kirchnerismo, representa el pasado, fue presidente de bloque de diputados del Frente para la Victoria y ministro de Cristina".

Respecto de que si esta elección posiciona a un candidato del radicalismo para la Gobernación santafesina en 2019, Corral se corrió del tema. "No estamos pensando en eso, tenemos que ponernos a trabajar por los problemas que hay en el país, el presidente (Mauricio) Macri, los gobernadores, los intendentes tenemos que trabajar todos juntos para resolver las dificultades".