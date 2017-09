El intendente de Funes aclaró su situación tras un fallo en su contra y dijo que "confía" en la Justicia

El intendente de Funes, Diego Barreto, publicó hoy un comunicado donde expuso sus puntos der vista en relación a la resolución de la Justicia federal que lo inhabilita por seis meses para ejercer cargos públicos o ser candidatos.

En un comunicado dado a conocer hoy y que lleva como título "Confío en la Justicia", Barreto expresa lo siguiente:

"Es sabido por todos que durante las campañas electorales hay quienes, ante la ausencia de propuestas para mejorar la ciudad y la calidad de vida de todos sus habitantes, deciden utilizar toda su energía en desprestigiar a los dirigentes políticos de otros partidos, impidiendo que el ciudadano pueda generarse opinión con un debate político maduro, responsable y que tenga en miras el interés y las necesidades de todos".

"Es por ello que me veo obligado a explicarles la enorme injusticia a la que estoy siendo sometido en estos días".

"El 14 de diciembre del año 2012 asumí el cargo de tesorero, el cual desempeñé por 17 días. Yo no era autoridad, no participé en las decisiones de la campaña y tampoco tuve participación ni en la recaudación, ni en los gastos en el período denunciado. Sin embargo, como tesorero fue mi deber preparar la rendición administrativa que se presentó como estado contable".

"Tiempo después la Cámara Nacional Electoral dentro de los autos caratulados 'PRO PROPUESTA REPUBLICANA S/ CONTROL DE ESTADO CONTABLE ANUAL 2012' desaprobó el estado anual de su patrimonio o balance general del partido correspondientes al año 2012".

"Las causales por las que se desaprobó el balance 2012 fueron: a) Haber omitido informar partidas pendientes de cobro provenientes del Estado Nacional (no cobradas por el partido); b) No haber acompañado un listado detallado de los aportes privados al partido por la suma de $ 5.004 (cinco mi cuatro pesos). Monto que fue colectado 'a la canasta' entre los afiliados y dirigentes partidarios, cuando Yo no ocupaba cargo alguno".

"A pesar de no existir elemento alguno que justifique el inicio de una investigación sobre el tema, el Juzgado Federal Nº1 de la ciudad de Santa Fe, con competencia electoral, decidió llevar adelante una investigación".

"Esta sentencia no se encuentra firme ya que fue objeto de recursos atento a que presenta cuestiones que deben ser revisadas por instancias superiores a la luz de la Constitución Nacional. Los mismos se encuentran concedidos y con efecto suspensivo, por lo que ninguna incidencia tendrá en el ejercicio del cargo que me encuentro desempeñando".



"En el proceso no hay Resolución firme sobre el fondo del asunto y por eso he planteado en mi defensa los siguientes argumentos":

"· Sólo fui tesorero del partido desde el 14 al 31 de diciembre de 2012, por lo que no ocupaba el cargo al momento de ocurrir los hechos investigados".

"· No hay relación alguna entre los hechos investigados con los motivos por los que la Ley de Financiamiento de Partidos políticos aplica sanciones".

". No se me atribuye haber cometido personalmente ninguna conducta reprochable".

"· No se ha respetado mis derechos constitucionales de defensa en juicio, mi derecho a un debido proceso y a una Resolución Judicial fundada y justa".

"A pesar de lo expuesto, de las violaciones a mis derechos constitucionales y del curioso momento elegido por el juez para resolver la presente causa (previo a las elecciones), sigo confiando en el sistema judicial de nuestro país y tengo fe que en virtud de los planteos, argumentos y recursos efectuados por mis defensores, se terminará reconociendo mi inocencia y definitivamente se hará justicia".