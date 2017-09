El hermano de Santiago se esperanza con el nuevo juez

Sergio Maldonado, el hermano del joven Santiago Maldonado, desaparecido hace 52 días, instó ayer a "dejar trabajar" al juez federal Gustavo Lleral en el expediente y afirmó que tiene "todas las esperanzas" tras el apartamiento del magistrado Guido Otranto.

El último viernes, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia decidió apartar al juez federal de Esquel, Guido Otranto, de la causa por la desaparición del artesano, algo que venía reclamando desde hace semanas la familia Maldonado, y designó a su par de Rawson, Gustavo Lleral.

"No quiero meterle presión al juez. Hay que dejarlo trabajar, que tenga su tiempo. Si Otranto tuvo 52 días y no hizo nada, ya está, pasemos a otra etapa. Veámosle el lado positivo, de que se pueda avanzar y tenga buena predisposición para todo. Nosotros estuvimos a disposición, pero Otranto no nos tuvo en cuenta", sostuvo Sergio Maldonado.

El familiar del artesano de 28 años remarcó que con la designación de un nuevo magistrado en el expediente tiene "todas las esperanzas" porque sigue "creyendo en la Justicia".

A 52 días de la desaparición de Santiago Maldonado, su hermano manifestó que le genera "mucho bronca" que se haya "perdido tiempo por el mal accionar por parte de la ministra (de Seguridad, Patricia Bullrich) y de ahí para abajo".

En ese sentido, el hombre reiteró su pedido para que la funcionaria nacional dé un paso al costado: "No sé con qué cara sigue estando en un puesto para el que no está capacitada. ¿Cómo se retracta de todo lo que dijo? No sólo tendría que renunciar, sino que habría que investigarla por su accionar".

Finalmente, consideró que "cuando la ministra le da una sobreprotección a los gendarmes y los resguarda, en vez de exponerlos e investigar, ahí se cerró todo. Empezaron todos a entorpecer y ocultar información. Ese era el tiempo clave".