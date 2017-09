El hermano de Santiago Maldonado volvió a cuestionar al presidente Macri

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, volvió a cargar ayer contra Mauricio Macri al reclamarle que "actúe como presidente y no como empleado de los terratenientes".

"A Macri le diría que actúe como presidente y no como empleado de los terratenientes. Parece que defiende intereses de terratenientes. ¿Cómo puede ser que no abra la boca? El único que hace oídos sordos es él. Me parece que tiene que abrir un poco los ojos", exigió.

En ese marco, acusó al jefe del Estado de tener a su favor un "blindaje mediático" del que no gozaba su antecesora Cristina Kirchner y puso en duda que el Poder Ejecutivo esté interesado "agilizar" la investigación por la desaparición de su hermano en Chubut luego de un operativo de Gendarmería.

"Con el gobierno anterior, cuando había algún problema, enseguida la atacaban a Cristina. Acá no se lo cuestiona a Macri por nada. Hay un blindaje a la investidura presidencial. También me hubiese gustado irme de vacaciones en el fin de semana largo como él, que estuvo en Villa La Angostura. Si un mandatario se solidariza, agiliza todo", analizó.

Luego aclaró que no necesita que lo llame el presidente sino que "actúe y que hagan algo para que aparezca" Santiago.

"Antes se cuestionaba por cualquier cosa y ahora nadie cuestiona nada. Mi hermano se solidariza con los mapuches y se lo llevan. Parece que no pasara nada. Se sientan en un programa de televisión y digitan un país. Me da vergüenza por todo lo que lucharon las Madres de Plaza de Mayo y tengamos que volver a lo mismo", lamentó.

Asimismo, enfatizó sobre Macri: "Un tipo tiene 17 empresas offshore y no pasa nada. A mi hermano, que es un pibe que colabora con quien puede, hace solidaridad, no se compra ni ropa, lo cuestionan. Alguien que roba, es un dandy. Si sos chorro de guante blanco, no pasa nada".

Maldonado también afirmó que "en el gobierno tienen las manos sucias" ya que, a su entender, "si no fueran culpables por encubrir presentarían las pruebas" para desmentirlo.

Incidentes

"preparados"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró ayer que los incidentes durante la movilización por Santiago Maldonado "estaban preparados de antemano" y volvió a pedir la renuncia de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. "Los disturbios estaban preparados de antemano. Están detrás de los árboles esperando que le den una orden. La Bullrich dijo que las balas de goma no matan, pero también matan", aseguró.