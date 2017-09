El hermano de Santiago Maldonado le pidió a Macri que "actúe como presidente, no como un empleado"

Sergio Maldonado, hermano mayor del joven desaparecido Santiago Maldonado , le pidió hoy a Mauricio Macri que "actúe como Presidente y no como un empleado de grandes corporaciones", al tiempo que lo cuestionó por "hacer oídos sordos" al reclamo por la aparición del artesano y por "no abrir la boca durante un mes".

"Le diría que actúe como Presidente, no como un empleado, porque parece un empleado de grandes corporaciones, que está defendiendo los intereses de terratenientes. ¿Cómo puede ser que no abra la boca durante un mes y no diga nada?", sostuvo el familiar del joven de 28 años, desaparecido desde el 1° de agosto pasado.

En diálogo con Radio 10, el hombre subrayó que "todo el país y el mundo están preguntándose dónde está Santiago" y criticó que el mandatario es "el único que hace oídos sordos", al tiempo que opinó que si "se informa y solidariza con lo que pasó, se agiliza todo".

En ese sentido, le reprochó no haberse metido en el tema durante su visita a Villa La Angostura, en donde pasó el último fin de semana largo: "Tres horas le costaba acercarse a Bariloche, ir a un escuadrón (de Gendarmería) y decirle ´Muchachos, agilicen esto, porque la verdad es que es una vergüenza´. Con ese solo mensaje se solucionaba todo, si es que tiene la autoridad para hacerlo".

"En el Gobierno anterior, hace dos años, cuando había algún problema enseguida la atacaban a (la entonces presidenta) Cristina (Kirchner), por cualquier tema. Acá no se lo cuestiona a Macri por nada. Hay un blindaje, se lo cuida mucho y no se hace cargo de nada".

Asimismo, el hermano del joven remarcó que su "paciencia se terminó ayer (viernes) en Plaza de Mayo" y advirtió: "Ahora empiezo a sacudirle a todos, no me importa nada, porque ya esperé bastante".

"A partir de ahora arranco distinto, al que le tenga que pegar, le voy a pegar y no me importa nada. Lo más importante y lo que más quiero es a mi hermano y no aparece. Voy a ir contra quien tenga que ir", continuó Maldonado.

En ese sentido, añadió: "Si yo tengo que usarlo políticamente para buscar a mi hermano, lo voy a hacer. No me importan los medios, pero yo quiero encontrar a mi hermano".

Seguidamente, repudió los cuestionamientos realizados contra su hermano por haberse solidarizado con la lucha de la comunidad mapuche: "Un tipo que tiene 17 empresas offshore en Panamá no pasa nada, es un buen tipo. Y a mi hermano, que es un pibe que colabora con quien puede, hace solidaridad, anda en diferentes causas, lo cuestionan".

Finalmente, el hermano del joven desaparecido afirmó que el Gobierno tiene "las manos sucias".

"Me da vergüenza por todo lo que lucharon las Madres, un montón de gente, de organismos y que tengamos que volver a lo mismo. No me cierra, no puedo entender el cinismo que hay por parte del Estado. Demostrá un poco de voluntad, investigá, apartá a los gendarmes", concluyó.



Santiago Maldonado se encuentra desaparecido desde el 1° de agosto pasado, cuando fue visto por última vez durante un operativo que realizaron efectivos de la Gendarmería en la comunidad mapuche de Pu Lof en el departamento chubutense de Cushamen.

Tras el hecho, la familia y organismos de derechos humanos denunciaron que se trató de una "desaparición forzada", ya que varios integrantes del pueblo originario afirmaron que el joven de 28 años fue detenido y llevado por uniformados de la fuerza de seguridad.