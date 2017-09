El hermano cree que Santiago se entregó a la Gendarmería el día de la protesta

Sergio Maldonado ratificó ayer que su hermano Santiago estaba en la protesta mapuche en Esquel el día de su desaparición, al tiempo que cuestionó a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y criticó que algunos sectores busquen sacar beneficio propio del caso.

Maldonado opinó que cree que su hermano se entregó a Gendarmería el día de la protesta. "Me pongo en el lugar de él y no hubiera corrido, me hubiese entregado, porque lo único que hizo fue cortar la ruta; que lo juzguen y listo. Me entregaría, e intuyo que él hizo eso. Si no, hubiera cruzado el río, más allá de que a él no le gustaba el agua. No es profundo, podría haberlo cruzado", argumentó.

Acerca de la posibilidad de que Gendarmería fuera la responsable de la desaparición de Santiago, respondió: "Tengo opiniones encontradas ahí. Por momentos, pienso que fue algo medio aleccionador, porque era un blanco que estaba ahí. O porque en venganza, o algo así, alguno reaccionó y lo agarró".

Las críticas de Maldonado al desarrollo de la investigación fueron varias, entre ellas, el tiempo que demoró la Justicia en tomarles testimonios a los gendarmes.

Por ese hecho, Sergio culpó a Bullrich: "Me sorprendió que no lo realizaran en su momento y hayan dilatado esto a 43 días de no saber dónde está (Santiago). Ellos sí saben dónde está. No quiero echarle la culpa a alguien, pero si estoy en un trabajo y hay un jefe, viene alguien y se queja y, en vez de investigar primero enseguida los protege, muestra de qué lado se pone".