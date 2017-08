Un nuevo capítulo sobre las obras hídricas en Santa Fe se escribió hoy cuando el subsecretario de Recursos Hídricos confirmó que el Ministerio del Interior recibió dos proyectos de parte de la provincia, mientras que aún esperan que el gobierno santafesino acerque el resto de la documentación para la concreción de las obras que faltan.

Pablo Bereciartua, subsecretario de Recursos Hídricos, confirmó hoy que el Ministerio del Interior y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, recibió "la documentación técnica para el proyecto de construcción de la defensa contra las inundaciones del Barrio Los Ciruelos y un puente sobre el arroyo Constitución" al tiempo que aseguró que "el gobierno santafesino todavía no acercó el resto de los papeles para la concreción de otras cinco obras de desagües en la provincia".

"Hemos recibido ideas de proyectos muy sintéticas, es decir, bosquejos. Hace tres semanas recibimos la documentación técnica para un proyecto que es una defensa para inundaciones del Barrio Los Ciruelos (en Empalme Villa Constitución) y un puente sobre el arroyo Constitución y la ruta provincial 21, que es una obra de unos 100 millones de pesos y que Nación ha decidido financiar", señaló Bereciartua.

En ese sentido, el subsecretario le reclamó al gobierno provincial que presente la documentación de otros cinco proyectos que en su momento había acercado a la Nación y recalcó que "la prioridad que ha fijado el presidente Macri es trabajar de manera conjunta para sacar adelante estas iniciativas".

"Por ejemplo, hemos convocado, por instrucción del ministro del Interior Rogelio Frigerio, a los gobernadores primero y luego a varios representantes de las provincias para solucionar las inundaciones de la laguna La Picasa . Nación ha ofrecido un financiamiento de hasta mil millones de pesos para obras que puedan enfrentar la situación, el comité se ha reunido, pero todavía no hemos recibido cuál es la prioridad de obras a las cuales asignarles estos recursos", indicó.

En ese sentido, agregó que "el gobierno nacional no tiene autoridad constitucional para intervenir ya que la Constitución Nacional dice claramente que los recursos naturales son recursos provinciales", por lo que "corresponde a cada provincia elaborar los proyectos que consideren necesarios".

Por último, Bereciartua resaltó que "Argentina viene de algunas décadas de falta de planificación e inversión en infraestructura, por eso la mitad de la población no tiene cloacas, porque las cloacas no se ven, no tienen rédito político. Estamos poniendo en marcha obras muy importantes que resuelven los problemas de la gente, a pesar de que llevan varios años de desarrollo una vez que se inician y que cuando se terminan son subterráneas".