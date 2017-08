El gobierno nacional aclaró que "ningún ramal ferroviario va a ser levantado"

El secretario de Planificación del Ministerio de Transporte de la Nación, Germán Bussi, aclaró hoy que el gobierno nacional "no va a levantar ningún ramal" ferroviario al referirse al polémico decreto del presidente Mauricio Macri, quien delegó en el ministro de esa área la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias.

En declaraciones radiales esta mañana, Bussi aclaró que el gobierno nacional "no va a levantar ningún ramal. Todo lo contrario, venimos haciendo muchísimas obras para recuperar el ferrocarril en serio y a largo plazo".

Entre esas obras, Bussi destacó que "estamos recuperando en forma integral el ferrocarril. Lo primero que le interesa a la gente que vive en el interior y lejos de los puertos es la recuperación del ferrocarril integral de cargas. Con eso estamos con el Belgrano Cargas, para llevar los productos del interior hacia los puertos".

"Estamos también recuperando el San Martín Cargas desde San Juan y Mendoza hacia Rosario y Buenos Aires. También estamos recuperando vías y barreras automáticas, una serie de inversiones para modernizar el rol del ferrocarril, para aquellos especialmente que viven a unos 500 kilómetros de las zonas de exportación".

"Es un decreto estrictamente administrativo, el problema fue la redacción del decreto. Lo ponen en términos que recuerdan a la lógica del 'ramal que para, ramal que cierra'".

Cuando se le indicó que el decreto del presidente Macri plantea la facultad de levantar ramales, el funcionario indicó que "sí, exactamente. La ley actual establece que es el Poder Ejecutivo el que tiene, por decreto, la potestad levantar cualquier vía, para cualquier fin. Ahora el presidente delega esa facultad en el Ministerio de Transporte. Son sólo cuestiones operativas, administrativas".

Al indicársele que existe preocupación entre sectores gremiales, Bussi indicó que "no sólo no estamos levantando ramales, sino que estamos recuperando vías que se construyeron hace 100 años y que durante años no tuvieron mantenimiento. Tenemos contacto permanente con los gremios. Es un decreto estrictamente administrativo, el problema fue la redacción del decreto. Lo ponen en términos que recuerdan a la lógica del 'ramal que para, ramal que cierra'. Acá estamos recuperando el sistema ferroviario".