El gobierno insiste en que "no se viene un ajuste" en el país

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer que "no se viene un ajuste en la Argentina sino crecimiento", al tiempo que advirtió: "No hay que creerles más a los mentirosos que no pudieron resolver los temas cuando gobernaron".

De paso por Mendoza, donde le dio un guiño a la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, el funcionario se mostró con expectativas frente a las próximas elecciones legislativas y volvió a minimizar el triunfo en las Paso de la ex presidenta Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

Tras aludir a un resultado de "paridad" en Buenos Aires, Peña hizo referencia al "voto optimismo" para octubre para que haya una ratificación de la actual gestión.

Además se mostró confiado en cuanto al "entusiasmo" de la gente. "Lo que veníamos diciendo se está viendo con un mejor clima social y económico. Mes a mes baja la inflación y está llegando el crédito", subrayó el jefe de Gabinete.

También se refirió a la reforma laboral y aseguró que no hay ningún "plan fantasma" para después de las elecciones.

En ese sentido, Peña explicó que el objetivo es "mejorar" la situación laboral del país: "Hace dos años planteaban que íbamos a sacar los planes sociales, eliminar jubilaciones y las paritarias y demostramos que era una mentira".

"No hay que creerle más a los mentirosos que no pudieron resolver los temas cuando gobernaron", enfatizó el funcionario.

Asimismo, Peña resaltó que la Argentina tiene, "por primera vez en mucho, tiempo un presidente que viene del sector industrial", a la vez que afirmó que Mauricio Macri "está obsesionado por ver cómo hacer para ayudar al sector productivo".

Metas

Acompañado por Cornejo, el ministro coordinador recorrió obras viales y de ampliación de las redes de cloacas en el departamento de Guaymallén, como también expuso en el Foro Industrial de la provincia cordillerana.

"El presidente trabaja todos los días con la idea de generar más trabajo, crecer, conseguir nuevos mercados y exportar. Ya hace tres meses que los indicadores industriales están hablando de un crecimiento de la actividad", resaltó el dirigente del PRO.