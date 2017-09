El gobierno celebró la detención del gremialista "Pata" Medina

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que en "esta Argentina del futuro no hay lugar para comportamientos mafiosos" al hacer referencia a la detención del secretario general de la Uocra seccional La Plata, Juan Pablo Pata Medina, acusado por los delitos de extorsión, lavado de activos y asociación ilícita.

"Lo que pasó ayer (por el martes) en La Plata no es un accidente, es parte central por lo cual estamos batallando, es parte central de los valores que necesitamos instalar en esta Argentina del futuro en la cual todos tenemos que trabajar dentro de la ley", afirmó Macri en un acto con empresarios en la residencia de Olivos.

Les advirtió que "ya lo he dicho en otros actos: no hay lugar para comportamientos mafiosos, y esto no es sólo un tema que pueda estar afectando algunos sindicatos de la Argentina, sino también en sectores del empresariado, de la Justicia, del mundo académico, del mundo del periodismo".

En su discurso, Macri juzgó que "hay distintos sectores que creen que tienen derechos especiales que trascienden la Constitución nacional, la leyes de todos los días".

Medina fue detenido el martes a la noche en su casa de la localidad de Punta Lara, en Ensenada, por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella, que además dispuso ayer un embargo sobre sus cuentas bancarias y las de su mujer, en las que había más de 7 millones de pesos y más de 300 mil dólares.

En sintonía

En la misma sintonía de Macri se pronunció la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien aseguró ayer que en la Argentina y la provincia de Buenos Aires "no hay más lugar para las mafias".

"Como dijo el presidente Mauricio Macri, en esta nueva Argentina y en esta provincia no hay más lugar para las mafias", dijo Vidal en una rueda de prensa luego de visitar el Instituto de Formación Policial Juan Vucetich, en el municipio bonaerense de Berazategui.

En Berazategui, la gobernadora dialogó con agentes del Grupo Halcón, junto al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; al candidato a diputado nacional Guillermo Montenegro, y la postulante a diputada provincial Carolina Píparo.

En ese marco, al ser consultada por la prensa acerca de la detención del dirigente de la Uocra, la mandataria provincial destacó "el trabajo de la Justicia" y sostuvo que "en esta nueva Argentina y en esta nueva provincia no hay más lugar para la extorsión, el apriete y las mafias".

"Los argentinos empezamos a sentir que el Estado no es más cómplice, no mira para otro lado. La Justicia avanza, y lo que pasó ayer (por el martes) es un símbolo de eso", reflexionó.

La mandataria añadió que "hoy muchos bonaerenses y platenses se despertaron más aliviados porque la amenaza, el apriete y la extorsión no son el camino y no vamos a convivir con eso".

La gobernadora recordó que la semana pasada, durante una visita a la ciudad de Bahía Blanca había cuestionado al secretario general de la Uocra José Burgos por "obligar a los contratistas a contratar proveedores de comida, transporte y equipamiento", y planteó: "No creo que ese proceder sea generalizado; hay sindicalistas comprometidos con los derechos de los trabajadores, y con ellos tenemos que trabajar".

Finalmente, Vidal aseguró que el "mensaje claro" que el gobierno "dio desde el primer día" es que "no seríamos cómplices", por ello "nunca validamos los acuerdos que Medina imponía con los contratistas del Estado".