El gobierno busca usufructuar el fallido intento de expulsar a De Vido

Luego del traspié en el intento de expulsión de Julio De Vido de la Cámara de Diputados, el gobierno apuntó sus cañones a la contienda electoral y advirtió que será entonces "cuando la gente definirá si quiere volver al país de la impunidad o avanzar en una verdadera República".

"Lo que va a primar es la soberanía del voto popular el 13 de agosto y el 22 de octubre, cuando la gente sea la que defina si quiere volver al país de la impunidad o avanzar en una verdadera República. Eso es lo importante, independientemente de lo que digan o no los políticos", señaló el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

En la misma sintonía, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, resaltó que "el poder ahora está en manos de los votantes" para que decidan "quiénes quieren que los representen y con qué valores".

Optimista, Frigerio sostuvo que la sesión de anteayer "impulsa más esa decisión de la mayoría de los argentinos para no volver al país de la impunidad", y aclaró que en la votación final, si bien no se alcanzaron los dos tercios de los votos para eyectar a De Vido de su banca, fueron más los legisladores que se manifestaron a favor de ese cometido que en contra (138 contra 95).

Para el funcionario de Cambiemos, "ganó la postura en contra de De Vido", al tiempo que tildó a quienes votaron por la permanencia del ex ministro de Planificación como "los diputados del pasado, de lo que era la Argentina antes".

"Estoy convencido de que la gente dentro de dos semanas va a ser la que con el voto determine en qué país queremos vivir. Eso me deja tranquilo, porque estoy convencido de que la mayoría de la gente quiere fortalecer este cambio que se inició hace 18 meses", remarcó.

Por su parte, Peña también enfatizó que luego de la malograda cruzada contra De Vido por la cantidad de causas judiciales que acumula, "el poder ahora está en manos del votante".

"Más allá de la indignación que generan por los patrimonios de algunos ex funcionarios, los yates y todo lo que hemos visto por la obscenidad de la corrupción, el poder ahora está en manos del votante", señaló Peña.

De lleno en la campaña para las próximas elecciones legislativas, el referente del gobierno agregó que serán los ciudadanos quienes "decidirán quiénes quieren que los representen y con qué valores".

La mano derecha del presidente Mauricio Macri rescató además de la fallida sesión del miércoles para apartar a De Vido de su banca que el Congreso haya podido debatir "la cuestión de la corrupción por primera vez en mucho tiempo".

"Hay que seguir trabajando para que el Poder Judicial se haga cargo de lo que le toca también en su responsabilidad", indicó en alusión a los ex funcionarios kirchneristas.

Finalmente, el jefe de Gabinete reconoció que puede haber votantes "que, pese a las acusaciones de la corrupción, tenga un vínculo" con la ex presidenta Cristina Kirchner, actual candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, pero aclaró que "es una expresión absolutamente minoritaria".

"La gran mayoría acompaña esta esperanza de cambio que lidera (la gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal", aseguró el funcionario macrista.

Advertencia de Negri

Sobre la situación de De Vido en la Cámara baja, el jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, advirtió que si bien en esta oportunidad el ex funcionario logró sortear el intento de expulsión, el cuerpo puede volver a impulsar sanciones en su contra "tantas veces como sea necesario", especialmente en función de la evolución de sus causas judiciales.

"El diputado De Vido no está exceptuado para siempre, sobre todo frente al cúmulo de causas y los avances procesales. La Cámara puede retomar el análisis siempre que lo considere correspondiente y oportuno", apuntó.

En tanto, el diputado oficialista Pablo Tonelli se manifestó "decepcionado" por no haberse alcanzado el número de votos necesarios para echar a De Vido de la cámara por "indignidad moral" y remarcó: "Evidentemente hay lealtades y hechos del pasado que han jugado un rol en la votación. Todavía subsisten lealtades difíciles de quebrar", analizó el legislador.

Sin embargo, la diputada del Frente para la Victoria-PJ Nilda Garré aseguró que la ex presidenta no "dio ninguna orden" para votar a favor de De Vido y aclaró que no está "dispuesta" a "cubrir, apañar o ayudar a zafar de las consecuencias de sus actos a una persona corrupta", pero que habría sido "una arbitrariedad" apartar al ex ministro de su banca "por un mecanismo no constitucional".

saludos. Julio De Vido estuvo contra la cuerdas, pero al final zafó de que le saquen la banca gracias al apoyo del kirchnerismo, la izquierda y otros bloques.