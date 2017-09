El gobierno ahora le da entidad a la hipótesis que apunta a Gendarmería

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo ayer que "la hipótesis más fuerte apunta a Gendarmería" en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, pero aclaró que "no hay prueba o pista concreta", mientras consideró que se trata de "un caso difícil" tras una reunión con el juez de Esquel Guido Otranto.

"En ningún momento el gobierno estuvo apartado en esta situación tan delicada", destacó el funcionario antes del encuentro con el magistrado, y manifestó que el caso "sin duda tiene impacto internacional".

Avruj aseguró que en la reunión del martes del gabinete de Seguridad "no se evaluó" el informe de inteligencia atribuido a la Policía Federal que indica que Maldonado fue secuestrado por gendarmes, golpeado hasta la muerte y enterrado en algún lugar de la frontera entre la Argentina y Chile.

En ese sentido, dijo que "en la hipótesis que hay en el informe de la fiscal" Silvia Avila no hay "ninguna prueba cierta o pista concreta que involucre a la Gendarmería".

"La hipótesis más fuerte apunta a la Gendarmería, pero eso se tiene que verificar, si realmente es responsable o no; por esto tenemos que trabajar en todas las hipótesis", advirtió.

Avruj expresó tener "las opiniones de la fiscal y el juez que no dan por cierto o fundamentado que rotundamente sea la Gendarmería" la responsable de la desaparición.

Al ser consultado sobre si fue tardía la reacción del gobierno en el caso, Avruj afirmó: "No; yo no comparto eso, desde que me tocó a mí decir el primer día dije públicamente que nos tenía ocupado con mucha preocupación".

Asimismo, tras el encuentro que mantuvo con el juez en Esquel dijo a la prensa que se trata de "un caso difícil a todas luces".

Negativa de la familia

El funcionario destacó que "se ofreció una reunión con la familia, pero no nos van a recibir", y manifestó que el juez "vio como muy importante para él el programa de protección de testigos" a cargo de su área.

El secretario de Derechos Humanos también se refirió a la causa iniciada por el fiscal Federico Delgado, que pidió investigar la responsabilidad del gobierno y Gendarmería en la desaparición del joven, y sostuvo que "no hay ningún encubrimiento".

"No hay posibilidades de que el presidente, los ministros, estén encubriendo la figura de la desaparición; al contrario, se está investigando", sostuvo.

Por otra parte, expresó que "el juez dijo que no dio orden de rastrillaje en este momento" y afirmó, en ese sentido, que "lo que sé es que lo que se haga será en articulación con el juez".

"Los gendarmes no fueron requeridos" por la fiscal en el marco de la investigación, manifestó luego el funcionario macrista.

Recompensa

Por otro lado, el gobierno decidió aumentar a dos millones de pesos la recompensa a quienes "brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero" del joven Santiago Maldonado, que está desaparecido desde el 1º de agosto tras haber participado de una protesta de la comunidad mapuche de Pu Lof en el departamento chubutense de Cushamen.

A 35 días de la última vez que fue visto el artesano de 28 años, el Ministerio de Seguridad decidió elevar de 500 mil a dos millones de pesos el beneficio económico para quienes aporten información que conduzca a hallarlo y se espera que en los próximos días sea oficializado el nuevo monto.

La cartera conducida por Patricia Bullrich había anticipado esa decisión el pasado lunes, tras informar que había resultado negativa la comparación de ADN de la familia Maldonado con la sangre hallada en ropas del puestero Evaristo Jones luego de herir a una persona durante un ataque del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

"El Ministerio de Seguridad de la Nación aumentará la recompensa ofrecida a cambio de información fidedigna sobre el paradero de Santiago Maldonado y, a su vez, se incrementarán los rastrillajes en distintos puntos de la zona", había manifestado.

Una semana después de la desaparición de Maldonado, el gobierno había ofrecido medio millón de pesos para quienes "brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero" del joven.

En aquella resolución, la cartera conducida por Patricia Bullrich había manifestado que el artesano de 28 años, oriundo de la localidad bonaerense de 25 de Mayo, "habría sido visto por última vez el día 1º de agosto de 2017 en el paraje Vuelta del Río y/o Paraje Leleque, departamento de Cushamen, provincia de Chubut".

viaje al sur. Claudio Avruj, ayer al llegar al Juzgado de Esquel para reunirse con el juez Guido Otranto.