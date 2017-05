El gobernador de Mendoza quiere una ley que obligue a los presos a trabajar en las cárceles

El gobernador Alfredo Cornejo dio el discurso para la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura provincial con pocos anuncios, aunque darán que hablar y con un pedido de ayuda a la oposición para combatir la delincuencia.

Justamente el tema seguridad y educación fueron algunos de los puntos principales del discurso. Con respecto al primero, el gobernador anunció que una ley para obligar a todos los presos a trabajar y que se le dará participación a las víctimas antes de revocar o reducir una condena. En cuanto al ítem aula, el mandatario señaló que fue un éxito y le metió presión a la Suprema Corte, al recordar que hay un fallo esperando por su constitucionalidad.

El discurso

"Movido por el entusiasmo y el valor simbólico que tiene este encuentro anual, vengo como jefe del Poder Ejecutivo a informar sobre el estado general de la provincia y la marcha del gobierno", fueron las primeras palabras del mandatario, que aprovechó a saludar a los trabajadores en su día.



"Luego de haber transcurrido un año, llegó el momento de hacer una evaluación parcial. Vengo a ratificar el camino de cambio para reparar el Estado".



"Sabíamos que las soluciones siempre están adelante, no atrás, pero es necesario recordar de donde partimos para evitar los gruesos errores del pasado. Venimos de años de pensar que aun haciendo las cosas mal, se podían producir buenos resultados, así debimos comenzar el gobierno poniendo al día salarios caídos", explicó el mandatario, quien recordó también los deterioros en los servicios públicos.



"Mendoza ha necesitado estos 17 meses y seguirá necesitando de un claro principio de orden, sobretodo fiscal", explicó Cornejo, pero también "en materia política para terminar con la demagogia y acabar con los espejos dañinos del populismo".



"La provincia tiene pocos instrumentos de política económica propios, por eso es importante imponer esa agenda de buena administración", explicó el mandatario.



"La buena administración debe volver a distinguir a Mendoza. La ciudadanía me va a entender con claridad. El Estado no está más para servirse, sino para servir", manifestó Cornejo.



"Si los maestros están en el aula pero los padres no llevan a los chicos, es imposible que la educación funcione", explicó el mandatario, pidiendo apoyo a la sociedad.



"Al Estado y a los funcionarios hay que exigirles pero también es deber de cada ciudadano preguntarse que puede hacer uno por Mendoza", manifestó, arrancando aplausos de algunos de los presentes.







Avances del gobierno

"La prioridad del primer año han sido la salud, la educación, seguridad, justicia y obra pública", manifestó el gobernador, que explicó que se trabajó arduamente en bajar los gastos corrientes.



"Hoy tenemos cuatro mil empleados menos sin despidos acelerando jubilaciones, evitando el clientelismo y eficientizando los servicios", explicó Cornejo y dio como ejemplo a la empresa de transporte.



"En las paritarias ya no sólo se discuten salarios sino también la calidad de los servicios, haciendo que el interés particular deje lugar al interés general, que es el que le corresponde defender al gobierno", adujo.



"Estamos trabajando para simplificar y acelerar los trámites y que los empleados públicos se sientan orgullosos de serlo, favorecer la inclusión digital de todos los mendocinos y transparentar la gestión. El único dueño de los datos es el ciudadano", afirmó el gobernador.



"Cumpliendo con nuestros anuncios hemos puesto en marcha el sistema de ascensos por concurso y ya se han producido los primeros resultados", aseveró el mandatario, quien anunció que habrá un concurso de ingresos y ascensos para 120 cargos que hay vacantes.



"Esta nueva lógica para mejorar la prestación de servicios termina con el sistema irritante de acomodo que tan mal le ha hecho al Estado", dijo Cornejo.



Educación

"El ítem aula ha sido un éxito rotundo a pesar de la resistencia de algunos sectores y de que estamos a la espera de un fallo de la Corte", adujo Cornejo



"Bajó un 40 por ciento la cantidad de licencias pedidas por docentes. El ausentismo estatal es del 5 por ciento, igual que en el ámbito privado".



"Los docentes están comprendiendo que no es lo mismo cumplir que no hacerlo. El próximo paso es ir mejorando los salarios docentes que reconozco que son bajos", explicó



"Sabemos que esta herramienta era necesaria pero no suficiente. Queremos que todos los alumnos lean y escriban textos con propiedad", dijo Cornejo en su discurso y aseguró que el presentismo de los chicos también ha mejorado, tanto en primaria como en secundaria.



"Hemos elaborado una nueva modalidad disciplinaria", también aseguró Cornejo.



"El mensaje al alumno es que no da lo mismo portarse bien y sacar buenas notas a portarse mal", explicó.



Salud

"Pudimos anunciar que Mendoza tiene la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia", explicó Cornejo, que admitió que viene bajando desde 2011 y que hubo un salto cualitativo en 2016.



"Muchas mujeres donaron leche para 2500 bebés vulnerables. Agradecemos e invitemos a quienes puedan sumarse", pidió Cornejo.



"Estamos haciendo una inversión de medicamentos e insumos evitando la ruptura de stock", señaló el mandatario.



"Para facilitar el acceso estamos enfocados en que los mendocinos vuelvan a los centros de salud. Esto permite evitar el colapso de los hospitales. Ya no hay excusas para el que no quiera trabajar, el que no cumple, se tiene que ir", aseveró.



Vivienda

"Consideramos prioritario el desarrollo social. Tenemos claro el déficit histórico que hay de vivienda", señaló y agregó: "Tenemos que desarrollar un sistema amplio que llegue con facilidad a la mayor parte de mendocinos".



"Queremos empezar y terminar los barrios en los tiempos que dicen los contratos" y agregó que hay más de cinco mil casas en construcción.



"Queremos que nos midan con cómo arrancamos y lo que recibimos", manifestó el mandatario.



Otros logros



Cornejo no quiso dejar afuera otros logros de su gestión: "Hay otras señales que no pueden pasar desapercibidas. Tras ocho años la dirección de estadísticas volvió a trabajar, los ministros han pasado por esta legislatura, hemos hecho por primera vez una quita de impuestos, hemos bajado las alícuotas de numerosas actividades. Esto marca un rumbo que esperamos continuar. Apuntamos a reactivar la actividad económica. Hemos mejorado el perfil de la deuda. Hemos aumentado en un 50 por ciento la transferencia de recursos a los municipios".



Asimismo, Cornejo también señaló que se ha trabajado mucho con el sector vitivinícola para obtener beneficios para ese sector y algo similar se ha hecho con el frutihortícola.



Seguridad y Justicia

En cuanto a la seguridad, Cornejo recordó algunas reformas, como la modificación del Código Procesal Civil.



"Mendoza será la primera provincia que va a poner en consonancia su Código Procesal Civil, que incorpora oralidad y nuevas tecnologías. las modificaciones son varias, los procesos escritos que duran cinco años podrían bajar a 120 días", ejemplificó.



También el Código Procesal Administrativo sería modificado, al igual que el Código Laboral, explicó Cornejo y agregó al Código de Procedimientos de familia.



"Nos hemos propuesto modernizar todas las herramientas del derecho para brindar un mejor servicio de justicia con los mismos recursos económicos".



"Es clave el papel de los magistrado por lo que se espera su compromiso", manifestó.

"El tema de seguridad me desvela y es uno de los principales que afectan la calidad de vida", explicó Cornejo.



"Cualquier intento serio de solución requiere de un trabajo integral. Le pido a la oposición ayuda y apoyo a esta tarea firme que ha encarado mi gobierno para combatir la inseguridad. Apoyo sin demagogia. Es necesario también el protagonismo del Poder Judicial. El año pasado, producto de las metas concretas y simples, consideramos claves empezar cambios en el terreno policial y penal, para convertir a la Policía en una buena Policía, se cambiaron las exigencias y planes de estudios, en las líneas de mando, en un cambio de estrategia y de mejoramiento de las dependencias físicas. Queremos que la Policía sea profesional, inteligente, disciplinada y con compromiso social para que se recupere el respeto", manifestó el mandatario.



Por otro lado, Cornejo aagradeció la aprobación de la ley de emergencia en seguridad y de otras leyes.



"No vamos a parar hasta que los delincuentes sepan que salir a delinquir tienen costos durísimo para ellos", señaló y destacó que a través de la ley de prisión preventiva se está acabando con la llamada "puerta giratoria".

"Las metas alcanzadas constituyen una base para ir en busca de soluciones en otras aristas. He decidido anunciar una nueva ley que obliga a los presos a trabajar en las cárceles y que modifica la actual ley de pena privativa de la libertad", explicó el mandatario, quien agregó que mucha ociosidad en los penales.

"El ocio prolongado es negativo, necesitamos que las cárceles sean lugares más justos y estrictos, es necesario transformarlos en centros de trabajo y moralización", adujo el mandatario.

"Queremos a la población carcelaria trabajando o estudiando, sin privilegios. El trabajo les da conocimiento para que tengan trabajo legal al salir. El condenado violó derechos de terceros, apra la reconciliación con la sociedad, sus derechos no pueden estar por encima de los de la ciudadanía", explicó Cornejo.



Asimismo, le dará un papel preponderante a las víctimas antes de que sus victimarios salgan libres, incorporándolas dentro del proceso de control sobre cualquier revocatoria de la ejecución penal.

"Sé que aún no se perciben en la calle algunos de los resultados positivos. Este año hemos avanzado mucho en la lucha contra el delito y que la ciudadanía puede percibir en el mediano plazo. Soy un gobernador de transición, por eso no pierdo de vista que queda mucho por hacer", afirmó el jefe del Ejecutivo.



Portezuelo

No podía faltar en el discurso de Cornejo una mención a una de las obras más prometidas en la historia de Mendoza: "Derribamos los obstáculos que impedían poner en marcha la construcción de Portezuelo del Viento, con todos los beneficios que ellos implica".



El gobernador también recordó la presentación de la ley de ordenamiento territorial para el cuál pidió su aprobación.



"Falta mucho y se encargarán siempre de que es lo que falta, pero también es mucho lo que venimos haciendo", manifestó el mandatario.

El final del discurso



"Hemos tenido errores y aciertos, erroes que quiero enmendar. Afortunadamenta también ha habido aciertos. Más que nunca me siento representante de la gente que quiere mejorar los servicios públicos y anticipo que eos va a seguir ocupando la mayor aprte de nuestro tiempo. No es tiempo apra disputas ciegas y estériles. Los desafío para ver si con la riqueza conceptual que brinda la diversidad de pensamientos somos capaces de ponernos por encima nuestro para volver a hacer grande a Mendoza, los mendocinos nos lo merecemos", manifestó el gobernador.

La llegada

arribó a la legislatura provincial, alrededor de las 9.40 para brindar su segundo discurso como gobernador para realizar la apertura de sesiones ordinarias.



El mandatario fue recibido por la vicegobernadora Laura Montero y por un grupo de senadores, que lo escoltó a uno de los salones de la casa de Leyes y después al recinto legislativo.

Vallado y militancia

El gobierno dispueso un operativo de seguridad que incluyó, igual que en otras ocasiones similares, vallar los alrededores de la legislatura.



Asimismo dispuso pantallas para que la militancia del radicalismo pudiera seguir las palabras del gobernador. A diferencia de la gestión anterior, la militancia no ingresó al recinto.



No solo el radicalismo se hizo presente, sino también militantes de Libres del Sur que también forman parte del Frente Cambia Mendoza.

