El Frente Justicialista provincial busca ampliar su base electoral para octubre

Agustín Rossi, sobreviviente de mil derrotas (algunas precedidas de triunfos incluso modestos, como el del domingo, en el que fue quien más contribuyó para que el PJ terminara en la provincia arriba de Cambiemos) no se demoró en los festejos y se reunió de inmediato con su principal competidora, la ex jueza Alejandra Rodenas. La suma de los votos obtenidos por Rossi, Rodenas y Di Berd ubicaban en los últimos conteos al peronismo por encima, exiguamente, de Cambiemos, pero ello es al fin y al cabo un triunfo "con el que el afiliado o simpatizante peronista no se codea desde hace una década en la provincia".

Para entonces ya se sabía que de los 11 senadores de ese partido, supuestos varones todopoderosos que se habrían arrogado en el devenir del peronismo santafesino el poder fáctico interno, sólo en 4 de sus departamentos ganó su candidata: la magistrada.

Si algo generará rápido las Paso del domingo en el PJ es un proceso de discusión interna. El senador Omar Perotti pocos días antes se sacó una foto premonitoria con el candidato a concejal de la ciudad de Santa Fe, el cantante de cumbias Marcos Castelló, conocido artísticamente como Caniche, diciendo que ese era su candidato. Y ese "su candidato" ganó la interna a concejal peronistas en la ciudad donde el partido en la sumatoria de los votos de todos sus precandidatos también se impuso a Cambiemos.

Interrogantes y certezas

Pero al peronismo le esperan las generales de octubre con más interrogantes que certezas. La estrategia que, supuestamente acordaron y se aprestan a llevar adelante, Rodenas y Rossi juntos, buscará en lo inmediato, precisamente, instalar algunos ejes para tranquilizar a la tropa y entusiasmarla.

Esos ejes pasan por mostrar que la "etapa de diferenciación", como solía llamar a las Paso la ex jueza, ya terminó y precisamente lo hizo con una reunión a la que, según le dijo a LaCapital el propio Rossi, "fue hermosa". Una hermosura que, se puede deducir de lo que cuenta el ahora candidato a diputado nacional, porque entendieron ambos que si no sumaban esfuerzos no detendrían la fuga de votos, y menos los pondría en condiciones de ampliar la base para octubre.

Ambos están convencidos de que la supuesta recuperación económica de la que habla el gobierno nacional no alcanzará ("en el caso de que sea cierta") a los muchos santafesinos damnificados por las medidas económico-financieras. Ya sea la apertura de importaciones que ha impactado en muchas pymes provinciales, las personas que han perdido su empleo por esa u otras causas atribuibles a la política nacional o quienes están siendo obligados a aceptar condiciones laborales más duras junto a flexibilizaciones salariales de hecho.

"En ese universo de gente que aún sin estar del todo en contra del gobierno se ve perjudicado, sumado al que no coincide con la ideología o la metodología de la gestión macrista, es donde el Frente Justicialista tiene los votos con los que pensamos ampliar la base de las Paso en octubre", dice Rossi, y afirma que en eso está de acuerdo Rodenas.

Lógicas diferentes

Explica luego otro de los ejes de la estrategia: diferenciar la lógica electoral de los comicios legislativos en comparación a aquellos en los que designan ejecutivos.

Mientras en estos últimos, en los que se elige presidente, gobernador o intendente, el que gana se queda con todo y el que pierde se va a su casa, en los comicios legislativos no es así. El que gana debe compartir con el que sale segundo y tercero. "De hecho, Alejandra (por Rodenas) será segunda en mi lista", explica Rossi para dar a entender que los adherentes a la ex jueza no tienen que trabajar por él en octubre sino por ella y que los votantes que la acompañaron el domingo, si están verdaderamente decididos a que sea diputada "deben votarla".

"Pero todos los que piensan que Macri hará un ajuste aún más severo, seguirá endeudando al país y perjudicando a la economía santafesina, tienen que votar a la lista del Frente Justicialista", agrega Rossi.

El último eje de la estrategia esbozada en la "excelente" conversación con Rodenas pasa por enfatizar que un triunfo peronista es posible en la provincia que el socialismo viene monopolizando desde lo electoral hace una década.