El fiscal Stronelli pidió el desafuero y la detención de Julio De Vido por desvío de fondos

El pedido fue presentado ante el juez federal Luis Rodríguez y también incluye al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Roberto Baratta.

De Vido, que asumió su banca por el Frente para la Victoria en diciembre de 2015, posee fueros por su condición de legislador, por lo que para ser detenido primero el magistrado debería pedirle al Congreso que le quite esos privilegios.

La causa investiga el presunto desvío de sumar millonarias para un proyecto ferroviario en la zona de la mina de carbón de Río Turbio, ubicada en el departamento santacruceño de Güer Aike.

Según el informe "El estado del Estado" que publicó el Gobierno actual, "mientras el yacimiento languidecía, se decidió construir un ´tren turístico´ totalmente ajeno al objeto de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), para el que se presupuestaron más de 700 millones de pesos, de los que en diciembre de 2015 ya se habían pagado más de 300 millones de pesos".

"Sin embargo, en diciembre de 2015 el tren no funcionaba, no tenía permisos del titular de la tierra por donde pasaban las vías, las estaciones estaban en desuso y deterioradas y no se había obtenido el permiso de la Dirección Nacional de Vialidad para cruzar la Ruta 3. La traza se encontraba interrumpida justo en ese punto: era un tren que iba de ningún lado y a ninguna parte", acusó la gestión de Mauricio Macri