El fiscal Rívolo asegura que está "completamente probado" que Vandenbroele era testaferro de Boudou

El fiscal federal Carlos Rívolo consideró esta mañana que está "completamente probado" que Alejandro Vandenbroele era el testaferro mediante el cual Amado Boudou pretendió quedarse con el manejo del 70 por ciento de Ciccone Calcográfica a cambio de facilitar el levantamiento de su quiebra, hechos por los que el ex vicepresidente es juzgado desde ayer.

"Creemos que está completamente probado", contestó Rívolo, fiscal de primera instancia del caso, ante una consulta en radio Continental sobre el vínculo de presunto testaferro de Boudou que se asigna al monotributista Vandenbroele.





Leer más: Arrancó el juicio a Amado Boudou por la compra de Ciccone





"The Old Fund es la empresa que quiere hacerse cargo de Ciccone y por la cual Boudou pide el levantamiento de la quiebra (a la AFIP que lideraba Ricardo Echegaray). Cuando uno empieza a ver las particularidades, Vandenbroele ocupaba el departamento de Boudou, pagaba las expensas de Boudou, era el titular de la señal de cable y pagaba la continuidad del servicio telefónico, trámite que no se puede hacer si no (se hace) de manera personal la renuncia y la nueva puesta en nombre", enumeró al marcar las pruebas de la relación entre el ex vicepresidente y el titular de The Old Fund.

Rívolo consideró que el pedido de la defensa de Boudou de pedir la nulidad del juicio no tendrá éxito y recordó que "hubo enormes presiones desde lo personal, sobre la causa, y aun sobre el juez".

El fiscal, titular de la Fiscalía Federal N° 2, agregó que "sufrió grandes presiones Laura Muñoz (ex esposa de Vandenbroele, que lo señaló como testaferro de Boudou), que fue la inicial testigo" y que, aunque la mujer "no conocía mucho del tema Ciccone, sí conocía del tema Formosa (por cuya reestructuración de deuda The Old Fund cobró más de siete millones de pesos) y nos dio la punta de las relaciones que podían existir".