El "Chino" Navarro auguró un triunfo de Cambiemos

El candidato a diputado bonaerense del Frente Justicialista Fernando Chino Navarro aseguró ayer que "todo indica que el 22 de octubre próximo el gobierno va a obtener la primera minoría" en las elecciones en esa provincia y cruzó al ex canciller Jorge Taiana al considerar que "se mareó y se fue" del Movimiento Evita cuando la ex presidenta Cristina Kirchner le ofreció acompañarla como candidato a senador nacional.

"Lamentablemente, todo indica que el 22 de octubre el gobierno va a obtener la primera minoría y eso es consecuencia de errores en los que todos tenemos participación", auguró.

El referente del Movimiento Evita no le perdonó a Taiana haber desacatado la decisión orgánica de esa organización de cerrar filas con Florencio Randazzo (Cumplir) para sumarse al elenco electoral de Unidad Ciudadana.

"El Movimiento Evita tiene una política que discutimos hace dos años, en la que Taiana participó, y dijimos que no se podía volver al pasado, que para volver a ganar teníamos que ser mejores, que había cuestiones que no nos animábamos a discutir en lo que era por entonces el Frente para la Victoria (FpV), como la pobreza, la inseguridad y la corrupción y eso iba a ser dañoso para las elecciones. Pero cuando (el ex canciller) habló con Cristina y le ofreció un cargo, cambió de idea, y eso es muy respetable", expresó.

El legislador señaló que, más allá de la deserción de Taiana del Movimiento Evita, "el 99 por ciento de sus dirigentes en Buenos Aires está comprometido con el Frente Justicialista y la candidatura de Randazzo".