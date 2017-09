Duros cuestionamientos a Cristina por haber culpado al maquinista

El fiscal Federico Delgado, el primer funcionario judicial en investigar la tragedia de Once, cuestionó ayer las afirmaciones de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien atribuyó el siniestro y la muerte de 51 personas a que "el motorman no frenó", y dijo que volcar toda la responsabilidad en una persona consagra la "impunidad para un montón de gente".

Delgado cuestionó así las afirmaciones de la ex mandataria acerca de que "el Estado no tuvo ninguna responsabilidad" en el siniestro y lamentó "la tendencia que tenemos los argentinos para buscar una sola causa de hechos tan traumáticos que nos constituyen como sociedad".

El fiscal puntualizó que hay tres vertientes para darle explicación a este accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012: "El comportamiento humano, porque obviamente el motorman alguna responsabilidad tuvo"; el "estado calamitoso de los trenes", y "la desidia del Estado" en el mantenimiento y control del material ferroviario.

Agregó que por "muchos años" los gobiernos inyectaron "dinero para subsidiar mediante empresas privadas el servicio de ferrocarriles, y ese dinero en algún lado estaba, pero no en los ferrocarriles".

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, también se sumó a la polémica al afirmar que "hubo un juicio que llegó a conclusiones distintas de las que dice" Cristina Kirchner en relación a la tragedia de Once.

Consultado al respecto en una conferencia de prensa en Corrientes, Peña dijo sentir "una sensación muy dolorosa" sobre la tragedia y aseveró que "hay que ser muy respetuoso, porque hubo un juicio que llegó a conclusiones distintas de las que dice" la ex presidenta.

Por su parte, Valeria Corbacho, la abogada del maquinista Marcos Córdoba, el motorman de la tragedia, dijo sentir "indignación y fastidio" por las afirmaciones de CFK.

"Frenó y esta probado", dijo la letrada, y señaló que el "tema es que el freno no andaba". Luego se quejó de "la oportunidad en la que habla, tarde", la ex mandataria, y señaló que "cuando fue el accidente solo tuvimos silencio de ella".

Finalmente, Mónica Bottega, la madre de una de las víctimas de la tragedia, dijo ayer que Cristina tiene "una distorsión de la realidad" en relación a la tragedia.

"Tiene armadas ciertas actitudes que, cuando las supera la verdad y no se puede hacer cargo, la reacción que tiene es la negación, y hay una evidencia de la distorsión que tiene de la realidad", subrayó Bottega.