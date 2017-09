Durán Barba: "Macri es acusado tontamente por gente que no razona"

El asesor político Jaime Durán Barba cuestionó ayer a la gente que "acusa tontamente" al presidente Mauricio Macri de haber cometido un "atentado perverso" contra Santiago Maldonado y advirtió que ese grupo piensa con liviandad que como el primer mandatario "es rico debe haber matado a alguien".

Además, recurrió a la ironía cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con declaraciones del cofundador de Cambiemos y ex senador Ernesto Sanz, quien juzgó que en torno al caso que investiga la desaparición del joven artesano "hubo algún error de comunicación o de manejo" de parte del gobierno: "No; pero si eso lo divierte, está perfecto", respondió.

En una charla que brindó en la Universidad de Belgrano sobre el tema "El método científico y la política", donde remarcó, entre otros conceptos, que "los oradores se murieron". En ese marco, y al reivindicar el estilo "genuino" del primer mandatario y su contacto con la ciudadanía, manifestó su malestar con los sectores que responsabilizan al gobierno por la desaparición de Maldonado. "Esta gente que acusa tontamente a Mauricio de haber cometido un atentado perverso piensa: «como es rico, debe haber matado a alguien»", se enojó.

Explicaciones a Mirtha

Por su parte, la conductora televisiva Mirtha Legrand reveló ayer que recibió un llamado de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para brindarle "explicaciones" sobre los avances del caso de Santiago Maldonado, luego de los cuestionamientos que realizó a la investigación en su programa.

"A mí lo que más me preocupa es que no aparezca", reiteró Legrand, quien indicó en declaraciones al canal América TV que, según le comentó Bullrich, "le había pedido el presidente Mauricio Macri que me llamara y que me iban a mandar unos videos para que yo viera toda la obra que había hecho la ministra".

Al ser consultada sobre si "quedó conforme" con las explicaciones, Legrand dijo que "no" porque "es una cosa que no se puede creer que en democracia desaparezca alguien; creo que estuvo mal hecha la investigación, deficiente. Así están las cosas", indicó la conductora.