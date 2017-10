Distensión antes del encendido de las cámaras para el debate

Inmersos en la distensión, los cinco candidatos a diputado nacional más votados fueron llegando, pasadas las 18, a las instalaciones de Canal 3, escenario del debate en el que minutos después intercambiarían puntos de vista sobre temas clave para la provincia como la seguridad, la coparticipación y la obra pública, entre otros bloques temáticos.

El primero en llegar (luciendo lentes de sol) fue Jorge Boasso, candidato a diputado nacional de Unite. El radical saludó amablemente a los presentes y se dirigió presto a la sala de maquillaje.

El segundo en arribar al predio ubicado en avenida Perón al 8100 fue el candidato de 1Proyecto Santafesino Diego Giuliano, quien hizo gala de un elegante traje oscuro.

Al advertir la presencia en la playa de estacionamiento de su par de Cambiemos Albor Cantard, el postulante massista lo esperó y saludó afectuosamente.

Por su parte, el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) lució un traje oscuro y, fiel al estilo macrista, no exhibió corbata.

Paralelamente, los moderadores Guillermo Zysman (Multimedios La Capital), Sergio Roulier (Canal 3), Sonia Marchesi (Canal 5) y María Luengo (Canal 13 de Santa Fe) ensayaban lo que sería el debate e intercambiaban opiniones sobre lo que depararía la convocatoria.

Más tarde ingresó al canal el candidato de Unidad Ciudadana Agustín Rossi, quien vistió un saco de un llamativo color azul, pantalón negro y camisa blanca.

El ex ministro de Defensa de Cristina Kirchner llegó acompañado de su compañera de lista, la otrora jueza Alejandra Rodenas, y de los postulantes a concejal Roberto Sukerman y Norma López.

Rossi y Cantard se dieron un gran abrazo y, poco después, López comenzó a tomar selfies para subir a las redes sociales, como lo hizo una semana atrás para el debate de aspirantes a edil. Las cábalas también fueron de la partida.

Al mismo tiempo, continuaron los saludos que rompieron el hielo: Cantard y Giuliano también se estrecharon en un largo abrazo.

Finalmente, el candidato del Frente Progresista (FPCyS) Luis Contigiani llegó acompañado por el vicegobernador Carlos Fascendini; la ministra de Educación provincial, Claudia Balagué, y el ex titular de Gobierno y actual diputado santafesino Rubén Galassi.

Todos esperaron su turno de maquillaje sentados en cómodos sillones y alrededor de una mesa en el directorio del canal, de donde pudieron servirse bocaditos gourmet y agua mineral o soda, entre otras bebidas.

La buena onda previa entre los candidatos, que continuó hasta el momento de ingresar al estudio, también hizo que, cada vez que uno de ellos retornaba al salón con su rostro maquillado, fuera blanco de algún chiste por parte de sus contendientes.