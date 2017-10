Diferencias entre organismos de Derechos Humanos por la marcha por Santiago Maldonado

Al respecto, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, aclaró que esa organización no convoca ni participará de la movilización. "No somos nosotros los que estamos convocando para una marcha a la tarde. Respetamos la decisión de la familia, así que de ninguna manera estamos convocando para una marcha hoy", remarcó en diálogo con AM 750. De la misma manera se expresó su compañera Nora Cortiñas en declaraciones a Futurock: "Hay esperar y ver qué plantea la familia para convocar a una marcha".