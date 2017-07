Desde Santa Fe, Macri opinó de Venezuela: "Pensar que estuvimos cerca de ese camino"

El presidente Mauricio Macri aseguró que Argentina estuvo "cerca de ese camino", en referencia a la crisis que atraviesa Venezuela, y también afirmó estar "cada día más convencido de que tomamos el camino correcto", al encabezar un acto en Santa Fe junto a los precandidatos a diputados nacionales de Cambiemos.

"Ayer veía las imágenes que se vienen reiterando hace meses y años, cada vez peor, cada vez con más violencia, agresión y abandono", sostuvo Macri al opinar sobre la situación de Venezuela, y agregó: "Pensar que estuvimos cerca de ese camino".

En el acto que encabezó en la capital santafesina el presidente indicó: "Créanme que estoy cada día más convencido de que tomamos el camino correcto", y remarcó que el país se libró de obstáculos como "el cepo, los problemas de la deuda, empezó a volver el crédito, hoy cada dos minutos una familia accede a la vivienda propia".

Pidió además decirle "no al miedo y no a la resignación" en las próximas Paso y afirmó que continuará la lucha "hasta que echemos a patadas al narcotráfico" porque no va a "aceptar ninguna excusa que sea complicidad" de ese flagelo.

Embed



Entre sus cuestionamientos al kirchnerismo sostuvo que "algunos" quieren que le vaya "mal" a su gobierno para "recuperar el poder".

"Uno siente que hay algunos que quieren que les vaya mal a los argentinos para recuperar el poder, entonces vienen con pronósticos de cosas horribles que nos van a pasar", se quejó el jefe del Estado en el acto que encabezó en el estadio cubierto del club Unión.

También sostuvo que quienes gobernaron Argentina antes de su llegada al poder "dejaron el país en ruinas".

Macri reiteró su compromiso para enfrentar a las "mafias" y aseguró que con su gobierno las obras públicas "nunca mas serán sinónimo de corrupción, sino de alegría"

"Los argentinos hemos decidido ir por otro camino, poner el Estado al servicio de la gente" y construir un gobierno que "enfrente mafias sin miedo y complicidades" porque "nadie tiene el derecho de sentirse por arriba de la ley, ni con privilegios", aseveró el mandatario desde Santa Fe.

Y destacó que el Ejecutivo busca convertir en eje de gobierno la "vocación de hacer por la gente, empezando por las obras" que "nunca más serán sinónimo de corrupción, sino de alegría".

El presidente estuvo acompañado por los precandidatos Albor Cantard, Luciano Laspina y Lucila Lehmann, y el resto de los postulantes que encabezan las listas de Cambiemos.