Desde el Frente para la Victoria niegan que Cristina no quiera ser candidata

Diputados del Frente para la Victoria afirmaron ayer que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue "malinterpretada" en su última aparición pública y no descartaron que se presente como candidata en las elecciones de este año.

"Fue malinterpretada la frase. Cristina no se excluye de la próxima elección. Lo niego rotundamente", subrayó el diputado camporista Juan Cabandié, quien esta semana recibió en su domicilio del barrio de Caballito a la ex mandataria para una cena con 17 intendentes de los distintos agrupamientos del PJ bonaerense.

El legislador pidió "analizar el contexto" de la expresión de la ex mandataria y evaluó que su comentario "no significa que no vaya a jugar en la próxima elección" legislativa.

"Hay una decisión que tiene que tomar Cristina, pero todavía no la tomó, no determinó el futuro en relación a lo electoral", señaló Cabandié al respecto y propuso "seguir esperando, siendo pacientes y construyendo escenarios para representar las demandas de la sociedad".

En la misma línea, la diputada Teresa García sostuvo que no cree que "la decisión final" sobre la postulación de Cristina "esté tomada".

"No descartaría que fuera candidata. La lectura que hice es (que Cristina quiso decir) «si esto (por su postulación) impide la unidad del peronismo, yo me excluyo», nada más que eso", destacó la legisladora nacional.

Teresa García agregó: "No fue taxativa, no creo que la decisión final esté tomada. Ha sido una expresión más ligada a que el peronismo se junte y que todas las centrales de trabajadores estén juntas para frenar este avance del gobierno".

El jueves en un acto con el gremio de docentes Sadop, Cristina había sugerido que no sería candidata en las elecciones legislativas al asegurar que fue presidenta de la Nación "dos veces" y que no le interesaba volver al ruedo electoral.

"No me interesa. Les voy a ser absolutamente sincera: yo fui dos veces presidenta de la Nación y para mí lo importante es que vuelvan ustedes, los jóvenes, los trabajadores, los estudiantes, los comerciantes, los científicos, los que creen en el país. Y en esto creo que el movimiento obrero tiene una inmensa responsabilidad", sostuvo la ex mandataria al responder a un grito de un sindicalista que le pidió que regresara a la escena política nacional.