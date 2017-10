De Vido pidió que le "manden champán a Carrió" y Lilita le respondió que "no" toma alcohol

La reelecta diputada nacional por el frente Vamos Juntos Elisa Carrió cruzó hoy al ex ministro kirchnerista Julio De Vido , quien pidió que le envíen "champán" a la legisladora tras su detención, y afirmó que "no" toma alcohol.

"Que no me manden, porque no tomo alcohol", apuntó la legisladora oficialista en su cuenta de la red social Twitter y aseguró que "donde hay festejo es en el cielo, porque hubo justicia".

Embed Que no me manden, porque no tomo alcohol. pic.twitter.com/TDPQEKRrIf — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 25 de octubre de 2017

La publicación de Carrió fue en respuesta a las declaraciones del exfuncionario kirchnerista, quien ingresó esta tarde a los Tribunales federales e ironizó: "Mándenle champagne a la doctora (Elisa) Carrió".

En ese sentido, la legisladora agregó: "Donde hay festejo es en el cielo, porque hubo justicia".