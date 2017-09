De Vido es juzgado desde hoy por la Tragedia de Once en la que murieron 51 personas

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido comenzará hoy a ser juzgado por la tragedia ferroviaria de Once en la que podría recibir una condena de once años de prisión por estrago culposo y administración fraudulenta.De Vido junto a Gustavo Simeonoff, extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos serán sometidos a juicio por el Tribunal Oral Federal 4 en los tribunales de Comodoro Py, y por la responsabilidad en el accidente que le costó la vida a 51 personas el 22 de febrero de 2012.En la primera audiencia que tendrá lugar en la sala AMIA, ubicada en el subsuelo de Comodoro Py, se escuchará en la primera jornada la acusación de la fiscalía junto a las que hacen las cuatro querellas que representan a los familiares de las víctimas.Gregorio Dalbón, abogado de un grupo de familiares de víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, aseguró hoy que si De Vido es culpable "tiene que ir a la cárcel", aunque lo diferenció de la expresidenta Cristina Fernández, a quien también representa en distintas causas por difamación."De Vido es De Vido, un ministro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y a Cristina la defiendo en las causas por difamación, no por corrupción . Acá, el que decide y el que manda en cuanto a mi profesión soy yo, no Cristina. No me ha dicho nada, y no le permitiría que me diga nada. Es una clienta y punto. De todas formas, De Vido no es Cristina, acordate lo que te digo", subrayó.En tanto María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, sostuvo hoy que "las pruebas están" para condenar a De Vido, ya que "hizo cosas para que empeorara" el servicio del tren de la línea Sarmiento."Estoy absolutamente segura", señaló Rey en referencia a que De Vido sabía sobre el estado del funcionamiento de los trenes de esa línea.En caso de que los tiempos se den, De Vido tendrá la posibilidad de prestar declaración indagatoria o bien no hacerlo y luego sí se dará inicio a las cuestiones preliminares, para tal vez en una segunda jornada comenzar con la declaración de los primeros testigos.Por el hecho, ya se realizó un primer juicio en el que fueron condenados, entre otros, los exsecretarios de transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, así como el empresario Claudio Cirigliano y el motorman Marcos Córdoba.