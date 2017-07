De Vido embistió contra Carrió, rechazó acusaciones y amenazó con acciones legales

La carta fue remitida en la mañana de este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y se le dio lectura al comienzo de la reunión de comisión que preside el macrista Pablo Tonelli.

"Me reservo el derecho de accionar contra todos aquellos que llevaron y llevan adelante esta ignominiosa persecución de los que espero que como cacarean ahora no se acojan a sus fueros para no encarar las demandas que presenté y presentaré", advirtió.

Por otra parte, intimó a la comisión a excluir el tratamiento de cualquier cuestión que plantee o dirija Carrió sobre su persona, conforme a las "expresiones injuriosas" que, a su entender la líder de la Coalición Cívica expresó sobre la posibilidad de que aparezca "muerto" durante la investigación.

A su vez, impugnó los proyectos presentados por el oficialismo que apelan a la figura de la "inhabilidad moral", al sostener que el artículo 66 que se invoca para ir en su contra hace referencia a hechos "sobrevinientes" a la incorporación como diputado, y que en su caso no existen causas que investiguen hechos posteriores a su jura.

"Me pregunto cuáles son las actitudes personales de mi parte ´objetables éticamente´ y ´sobrevinientes a mi incorporación´ que podrían conducir a mi remoción de esta Cámara", señaló.

"Esta pregunta no tiene respuesta razonable alguna, pues lo que mis pares invocan y por las que pretenden eventualmente "removerme" y eventualmente "juzgarme", sin ningún encuadre legal o estatutario, son cuestiones que se debaten en sede judicial, que no son sobrevinientes en modo alguno y que se corresponden con mi función anterior como Ministro de Planificación Federal Inversión Publica y Servicios", argumentó

