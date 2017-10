De Grandis retuvo la Intendencia por quinta vez en Puerto San Martín

El oficialismo en Puerto San Martín encabezado por Carlos de Grandis logró consagrarse en su quinta gestión con un 60 por ciento de los votos, duplicando al candidato de Unión Celeste y Blanco, Jorge Ru. Lo acompañan dos de las tres bancas al Concejo con Carlos Marinucci y Sonia Grassano, única mujer que integrará el cuerpo. Además entrará por la minoría Luciano Mandón.

La plaza central estuvo colmada de vecinos que disfrutaron de los juegos, pero atentos a las novedades. En las cinco escuelas previstas la votación fue constante, y alcanzó el 80 por ciento de la concurrencia.

Con los resultados a la vista, bailando sobre un escenario montado por avenida San Martín en una de las aristas de la plaza principal, el histórico intendente del justicialismo habló con los vecinos e hizo un balance de lo sucedido con La Capital : "Pensamos que podíamos flaquear un poco por el tiempo de gestión y la realidad es que el pueblo nos ha dejado una vez más la responsabilidad de conducir los destinos de esta ciudad por cuatro años más". Y disparó: "Creo que los que van a venir son los mejores de los 20".

En un análisis zonal De Grandis no dejó pasar los otros resultados electorales del Cordón: "La gente no te regala nada, sino mirá lo que le pasó a la intendenta de Beltrán, menos en un quinto mandato. Acá hubo muchos que prometieron muchas cosas, y quizás por eso la gente no les cree, porque han fallado cuando estuvieron".

Sobre el alto respaldo de los vecinos, el intendente justicialista destacó: "Este es un premio muy grande para un chico humilde de esta ciudad que ha sabido ganar el respeto de la gente. Es un orgullo muy grande este triunfo contundente. Estoy enormemente agradecido".

Y nombró las proyecciones para la próxima gestión. Enumeró el estadio, el teatro, el museo, obras de desagües, gestiones para la resolución del paso del tránsito pesado, un nuevo puente, entre otras. Pero fue conciso: "Sólo los mediocres se conforman con lo que se hizo, tenemos muchas proyecciones y tenemos el equipo para hacerlo".

Además destacó la continuidad del histórico compañero Carlos Marinucci con quien comenzaron la vida política en el Concejo juntos hace más de dos décadas. Incorporó con reconocidas palabras la labor de Sonia Grassano, docente y quien cubrirá el cupo femenino. Grassano irrumpe en la política por primera vez y propone avanzar con la misma pasión que en su rol de maestra. Tras la campaña, el caudillo del cordón industrial tomó el guante político con un rol conciliador y llamó la atención de sus rivales: "Si hay algún proyecto que sea estudiado y sea bueno para la ciudad no vamos a esperar cuatro años, nos vamos a poner a trabajar en conjunto con la oposición".