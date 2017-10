Daniela León finaliza su gestión en el Concejo trabajando junto a su equipo

En esta primera semana transcurrida luego de la elección de concejales, los numerosos mensajes de cariño recibidos por la presidenta de Concejo, Daniela León, le dieron al primer piso del Palacio Vasallo un clima que es raro de ver en la política.

Desde los rosarinos y rosarinas que se comunicaron a título personal, a las organizaciones e instituciones que saludaron en tono más formal, fueron muchísimos los mensajes recibidos en su despacho y en las redes sociales.

Todos coinciden en destacar la incansable capacidad de trabajo y la sensibilidad que Daniela León y su equipo pusieron ante las iniciativas y las propuestas de los vecinos que enfrentaban problemas de la ciudad. Todos coinciden también en alentarla a seguir luchando como hasta ahora.

"Estoy muy emocionada por las muestras de cariño que vengo recibiendo. Son muchos años trabajando para mejorar la situación de los barrios y de la gente. No siempre queda espacio para el agradecimiento después de una elección como esta, y por eso me siento muy honrada por tantos homenajes. Lo único que puedo decir es que agradezco enormemente a todos los rosarinos y particularmente a mi equipo de colaboradores. Esto me motiva mucho a seguir trabajando en los temas de la ciudad", sostuvo León.

Mientras tanto, las obras de restauración y de modernización del Concejo Municipal avanzan a paso firme. Pese a no lograr la reelección como concejala, la presidenta del cuerpo sigue los avances a pie firme: "Antes del 10 de diciembre tenemos que inaugurar el nuevo recinto de sesiones, la restauración de los techos y fachadas y dejar funcionando las tecnologías que se incorporan al Concejo", explicó la edila.

Se trata de un proyecto de León, que se comenzó a ejecutar a poco de que ella asumiera la presidencia del Palacio Vasallo.

"Es un compromiso muy grande el que tengo con ese proyecto porque va a permitir que la gente se vincule más con los concejales y, al mismo tiempo, va a transparentar totalmente el trabajo del Concejo", destacó León, quien luego se dirigió, como siempre, a controlar un nuevo detalle o a remover algún obstáculo inesperado.

A quienes están con ella en la oficina les repite, como decía en su campaña: "A las cosas hay que hacerlas bien".