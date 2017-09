Daniel Scioli rechazó comparar al gobierno con una dictadura

El kirchnerismo le bajó ayer el tono a la crítica electoral hacia el gobierno nacional al rechazar una posible comparación de la administración de Mauricio Macri con la última dictadura cívico militar y remarcar que se vive "en democracia".

Al menos así lo transmitieron Daniel Scioli y Fernando Espinoza, ambos candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, quienes marcaron un límite en las críticas al gobierno por la desaparición del joven Santiago Maldonado.

"No podemos comparar a un gobierno elegido democráticamente con una dictadura atroz", sostuvo el ex gobernador bonaerense, mientras que el ex intendente de La Matanza sostuvo que "estamos en democracia y, por eso, exigimos en democracia que todos los sectores puedan expresarse".

Pese a la controversia generada entre el oficialismo y la oposición por la desaparición del artesano Maldonado hace un mes en Chubut, el kirchnerismo trató de atemperar sus críticas al Ejecutivo por el manejo de la cuestión y desestimó que este caso pueda encuadrarse con lo ocurrido durante el proceso militar.

"Una etapa tan oscura, nefasta como la dictadura, después de 30 años de democracia. Tenemos que ser claros", pidió Scioli, cuando en una entrevista se lo consultó sobre si el gobierno de Macri tiene un sesgo dictatorial.

En este contexto, el también ex candidato presidencial agregó que si bien "la desaparición forzada de personas de acuerdo a lo que determinó la Justicia, puede llegar a remitir" a un régimen dictatorial, sin embargo, "no podemos comparar a un gobierno elegido democráticamente con una dictadura atroz".

Espinoza, en tanto, calificó como "lamentable" que "en una Argentina en democracia hace 30 días que está desaparecido Santiago Maldonado" pero rechazó cualquier comparación con la última dictadura militar.