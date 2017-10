Cuestionan dichos de Elisa Carrió sobre Santiago Maldonado

La polémica afirmación de la diputada Elisa Carrió de que "hay un 20 por ciento de posibilidades" de que Santiago Maldonado "esté en Chile con el RIM (por RAM)" recibió ayer el repudio de uno de los hermano del joven desaparecido, entre otras voces que se alzaron contra los dichos de la legisladora de Cambiemos.

Anteayer, la candidata a diputada nacional, en el marco de un debate de postulantes transmitido por el canal TN, fue interpelada por Marcelo Ramal (FIT), quien le dijo: "Me hubiera gustado escucharla hablar de Santiago Maldonado". Además, la acusó de haber defendido el accionar de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el caso.

Carrió apeló a la ironía: "Son divinos (los integrantes de la izquierda), pero no sirven para nada", luego aseguró que "el gobierno no tiene nada que ver" con la desaparición del tatuador, pero que "hay un 20 por ciento de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM". Se supone que quiso decir RAM, la organización Resistencia Ancestral Mapuche.

Ayer Sergio Maldonado expresó su malestar por los dichos de Carrió. "Le agradezco que si tiene especulaciones se presente ante el juez Gustavo Lleral y le informe cuáles son, así lo encontramos a Santiago por lo menos en un 20 por ciento". Además, cuestionó que se hiciera un "uso político-partidario" de la desaparición de su hermano.

Por su parte, el candidato a diputado nacional por Evolución Martín Lousteau (ex aliado de Carrió) afirmó que es "muy fuerte" ponerle un porcentaje a las posibilidades de que Maldonado sea encontrado con vida.

"No me parece serio ponerle un porcentaje a esas cosas", sostuvo el economista, y agregó: "Tanto para la sociedad, pero particularmente para la familia, decirle que hay un 20 por ciento de que su familiar esté vivo me parece muy fuerte".

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni también le respondió a Carrió y le recordó que "en otro tiempo" (en referencia la pasada dictadura) se decía que las personas desaparecidas podían estar "en París con una mina". Luego ironizó: "Hay un 80 por ciento de chances de que Maldonado esté en París con una mina".

El ex miembro de la Corte consideró que se está dando "un arsenal de encubrimiento" en el caso Maldonado. "Eso de empezar a decir que la persona está en otro lado, que se la llevaron, con testigos que desaparecen. Se está satanizando a la comunidad mapuche", argumentó.