Críticas al socialismo

En un fragmento del extenso reportaje, Cristina hizo referencia a la precarización laboral como "la mejor socia del narcotráfico". Fue en ese momento cuando Novaresio le advirtió que como rosarino sabía de qué hablaba, y le aseguró que en Santa Fe el narcotráfico creció durante el kirchnerismo. Allí, la ex presidenta recogió el guante y replicó cargando contra la gestión socialista en la provincia. "Perdón Luis, no digas mi gestión, está preso el jefe de policía de los socialistas, ¿o también me tengo que hacer cargo?", afirmó Cristina, en referencia a Hugo Tognoli. "Era el jefe de policía que puso el socialismo, no lo puse yo", cerró su defensa la ex mandataria.