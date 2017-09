La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento por "asociación ilícita" y "defraudación a la administración pública" contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner , el ex ministro Julio De Vido y otros ex funcionarios en la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en favor de empresas de Lázaro Báez, informaron fuentes judiciales.