Cristina visitó un hospital y pidió declarar la emergencia farmacológica

La precandidata de Unidad Ciudadana a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner visitó ayer un hospital en el partido de La Matanza, donde cuestionó "el nivel de incremento en los costos de los medicamentos" y pidió declarar la "emergencia farmacológica".

En el hospital materno infantil "Doctora Teresa Germani", de Gregorio de Laferrere, la ex presidenta mantuvo una charla con profesionales de la salud de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, quienes alertaron sobre una baja en la cantidad insumos médicos que reciben y el aumento de los precios de los medicamentos, que calcularon en un 200 por ciento.

En ese marco, la postulante al Senado sostuvo que "no se puede mantener el nivel de incrementos en los costos de los medicamentos" e insistió en la "necesidad" de que se declare la "emergencia farmacológica".

Además, indicó que le da "tristeza que estén paradas las obras de dos hospitales (de La Matanza) que solo les faltaba el 20 por ciento para finalizarlo" y agregó: "Esto no lo digo desde un posicionamiento político sino que me parece que no terminar esas obras es de cavernícolas".

Por otra parte, la ex presidenta destacó "la baja en la mortalidad infantil a menos de dos dígitos" durante su administración, y señaló que "significa un esfuerzo enorme de todo el sistema de salud". Al respecto, cuestionó la "falta de difusión de las cifras de mortalidad infantil" desde el inicio del gobierno de Macri. De la visita al hospital participaron los precandidatos a senador nacional Jorge Taiana y a diputado nacional Fernando Espinoza, y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.