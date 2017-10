Cristina será indagada hoy por la denuncia presentada por Nisman

La ex presidenta Cristina Kirchner regresará hoy a los Tribunales Federales de Comodoro Py para ser indagada en la causa impulsada por el fiscal Alberto Nisman antes de morir, por presunto encubrimiento del atentado a la Amia.

La ex mandataria será la última en declarar ante el juez federal Claudio Bonadio, quien además concentra varias causas contra la líder de Unidad Ciudadana, su familia y allegados por presuntos hechos de corrupción.

La audiencia fue convocada para las 10 y la ex jefa del Estado deberá responder detalles sobre la firma del memorándum de entendimiento con Irán en febrero de 2013 ya que, según Nisman, se trató de la herramienta jurídica utilizada para intentar encubrir a los cinco ciudadanos de es país imputados por el atentado.

De hecho, el magistrado busca determinar si hubo un plan delictivo llevado adelante por funcionarios del gobierno kirchnerista para permitir a los imputados iraníes eludir la investigación por el ataque terrorista ocurrido en 1994 a partir del acuerdo.

Tras la citación, Cristina había acusado a Bonadio de actuar en función de los "intereses políticos" del presidente Mauricio Macri y cuestionado que se hubiera fijado un "cronograma judicial en paralelo con el cronograma electoral".

Bonadio ya procesó a la ex presidenta en la causa por la venta de dólar futuro y en la que se conoce como Los Sauces, en la que está señalada como la líder de una asociación ilícita destinada al lavado de activos.

Para hoy se prevé un fuerte operativo de seguridad en Comodoro Py, que incluye doble vallado en las inmediaciones y el corte de tránsito en algunas calles aledañas.

Por esta causa ya declararon, entre otros, el ex canciller Héctor Timerman, el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, el dirigente piquetero Luis D'Elía y el presunto agente iraní Jorge Yussuf Khalil.

En tanto, ayer se presentó ante Bonadio el diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) Andrés Cuervo Larroque, quien ingresó al edificio acompañado por un nutrido grupo de militantes y referentes kirchneristas como Eduardo Wado De Pedro, Axel Kicillof y Leandro Santoro, entre otros.

"En principio, no sé de qué se me acusa. Creo que todos entienden que esta causa tiene fines políticos y es un mamarracho", aseguró a la prensa antes de entrar al despacho del juez.

Según la denuncia, el legislador habría formado junto a D'Elía y Esteche varios "canales paralelos de comunicación y negociación no oficiales" con Irán para "dotar de impunidad" a los ciudadanos de ese país que tienen pedido de captura internacional de Interpol por ser considerados participes del atentado a la mutual judía.

El referente de La Cámpora aseguró también que "son motivaciones políticas que están detrás de la causa y un mamarracho". Además, consideró que "el móvil plantado en la denuncia es ilógico".

Paralelamente, también declaró en Comodoro Py la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, quien se presentó junto a su abogado, Eduardo Barcesat, y admitió que participó de encuentros con representantes de Irán para avanzar con el memorándum.

Sin embargo, la ex funcionaria aclaró que esas reuniones fueron "reservadas pero no secretas".