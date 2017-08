Cristina sentenció que "la caída del consumo no encuentra su piso"

La ex presidenta y precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, llamó ayer a "poner un freno" a las políticas económicas del gobierno, durante la visita a un comercio del municipio de Almirante Brown.

"La caída del consumo no encuentra piso", escribió la ex presidenta en su cuenta de la red social Twitter, donde mostró fotos de ella en el Autoservicio Nino, de la mencionada localidad bonaerense.

La candidata a senadora por Unión Ciudadana consideró que "lo más distintivo de esta crisis es la caída en el consumo de comida y es lo más desesperante".

"Escucho que dicen que los que están sufriendo tienen que esperar. Cómo va a esperar una madre que no puede comprar leche o pan para sus hijos; hay una gran mayoría que ya no llega a fin de mes y otra que le está costando cada vez más", agregó la ex mandataria.

Cristina dijo también que "no hay país que progrese si a más de la mitad de la gente le va mal", y agregó que "hay una inmensa oportunidad a través del voto de la sociedad para poner un freno a todo esto, y lo debemos hacer ahora".

En tanto, su compañero de fórmula Jorge Taiana advirtió que "el tejido comercial y productivo lleva mucho tiempo y esfuerzo de construir, es muy evidente el fuerte deterioro de estos sectores".

Taiana se reunió con comerciantes y dijo haber percibido una "enorme preocupación de la gente por el rumbo socioeconómico".

El ex canciller también visitó una maderera y fábrica de muebles en San Fernando y señaló que "hay mucha gente que se muestra sorprendida por la insensibilidad del gobierno, que no parece darse cuenta cómo la está pasando la mayoría".

mercadito. La candidata a senadora recorrió Almirante Brown.