Cristina relanzará la campaña en Florencio Varela, donde obtuvo más votos en las Paso

La candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana (UC) Cristina Fernández relanzará su campaña el domingo próximo en Florencio Varela, el distrito donde el kirchnerismo obtuvo más votos en las Paso de agosto.

La ex presidenta encabezará un acto proselitista, a las 15, en el Predio Municipal Florencio Varela, por lo que agrupaciones kirchneristas como La Cámpora convocaron a su militancia a hacerse presente algunas horas antes.

"La Cámpora está organizando, y puede que Cristina sea la única oradora, aunque eso se está definiendo", señalaron desde UC.

En el inicio formal de la campaña para las legislativas de octubre, la ex mandataria estará junto a su compañero de fórmula, Jorge Taiana, y los candidatos de la lista de diputados que encabezan Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza y Fernando Espinoza, jefe del PJ bonaerense en uso de licencia, entre otros.

También se descuenta la asistencia de los intendentes de UC, quienes tendrán un rol más activo en la campaña, según lo definido por la propia Cristina.

Al respecto, desde Unidad Ciudadana indicaron que, además de la ex presidenta, en el escenario estarán los jefes comunales y candidatos a concejal "hasta el número 15", en un predio donde se estima que ingresarán "4 mil personas".

La elección del distrito no es casual: Florencio Varela, a cargo del intendente interino Andrés Watson a raíz de la licencia de Julio Pereyra (candidato a diputado provincial), fue el municipio donde UC cosechó más votos en las recientes Paso.

Fernández de Kirchner volverá a mostrarse después de la entrevista concedida anteayer, donde alertó que "no hay Estado de derecho" en el país y aseguró que no será un "obstáculo" para que el peronismo pueda "ganar" las elecciones presidenciales en 2019.

Visita a Osvaldo Bayer

Ayer Cristina visitó en su casa del barrio porteño de Belgrano al reconocido escritor e historiados Osvaldo Bayer. Ambos repasaron las principales obras del intelectual, en particular sobre los sucesos de la "Patagonia trágica".

Además, compartieron anécdotas sobre el exilio de Bayer en Alemania y también abordaron temas de actualidad, como la situación económica del país y la desaparición de Santiago Maldonado.

"Fue un cálido encuentro", señalaron fuentes del entorno de la ex mandataria tras la visita a la casa, que fue bautizada por el escritor y periodista argentino Osvaldo Soriano como El Tugurio.

Bayer es reconocido internacionalmente por sus obras y en particular por "La Patagonia rebelde", película premiada en reiteradas ocasiones, récord de público y que luego de la exhibición fue prohibida, hecho que desencadenó el exilio de la mayoría del elenco y sus autores, entre ellos el propio Bayer.

Entre tantas obras y realizaciones en 2008 escribió el guión y libro cinematográfico de Awka Liwen junto a Mariano Aiello y Kristina Hille: la película narra la historia de la pugna por la distribución de la riqueza en la Argentina a partir del despojo de las tierras y el ganado a los pueblos originarios y al gaucho.

El film fue declarado de interés nacional por la Presidencia de la Nación.

Taiana, en Alpargatas

Por su parte, el compañero de fórmula de Cristina, el ex canciller Jorge Taiana, visitó ayer Florencio Varela, donde prometió que UC defenderá la "industria nacional" y alertó sobre la "preocupación en los empresarios por la continuidad de las fuentes de trabajo".

"Desde el Senado vamos a defender a la industria nacional", señaló Taiana durante su recorrida por la planta de la empresa Alpargatas junto al candidato a diputado provincial Julio Pereyra y el intendente interino Andrés Watson.

"Alpargatas es una empresa histórica que se especializa en dos rubros, textil y calzado, que utilizan mucha mano de obra, y el sector industrial está sometido a las consecuencias negativas de una apertura indiscriminada que permite el ingreso no sólo de calzado, sino de telas y de confecciones", planteó Taiana en un comunicado, y advirtió que la fábrica "está en una situación complicada".

Causa Los Sauces: Bonadio dispuso más allanamientos

El juez federal Claudio Bonadio dispuso nuevos allanamientos en el marco de causa Los Sauces, en busca de información contable sobre la empresa Negocios Inmobiliarios SA, de la que fue socio el diputado nacional Máximo Kirchner, procesado junto a su madre, la ex presidenta Cristina Fernández, y su hermana Florencia por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, proveniente de sobornos a empresarios beneficiados por la obra pública a través de alquileres de propiedades de esa firma.

Según trascendió, el procedimiento, a cargo de efectivos de la Policía Federal, fue llevado adelante durante el mediodía de ayer en el local ubicado en la avenida Presidente Néstor Kirchner 496, en Río Gallegos (Santa Cruz), donde funcionaba la inmobiliaria que pertenece Osvaldo Sanfelice y Carlos Sancho, socios de Máximo Kirchner.

Las fuentes señalaron que los investigadores del juzgado iban en busca de documentación contable, desde inventarios, balances y libros de IVA, hasta detalle de constancias de pagos.

En la causa Los Sauces están procesados, además de los Kirchner, por lavado de dinero, negociaciones incompatibles y asociación ilícita, el contador de la ex familia presidencial, Víctor Manzanares; Sancho y Sanfelice; los empresarios Cristóbal López, Lázaro Báez y Fabián De Sousa; Romina Mercado (sobrina de Cristina), y otra docena de personas incluidos los hijos de Báez.

Esta causa corre por caminos separados de la denominada Hotesur, otra firma también sospechada de haber sido utilizada para lavar dinero mediante alquileres de habitaciones de hoteles.

Ese expediente está cargo del juez Julián Ercolini y se encuentra pendiente la decisión sobre la unificación con Los Sauces.

Bonadio investiga también los manejos de la sucesión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, que a principios de este año traspasó sus bienes al Condominio Máximo y Florencia Kirchner, en una maniobra que generó la posterior detención del contador Víctor Manzanares, acusado de realizar una maniobra para poder administrar los bienes de la sucesión (intervenida por la Justicia) y poder cobrar alquileres sin que fueran congelados por la Justicia.

Para Frigerio, CFK "está alejada de la realidad"

La entrevista que concedió anteayer Cristina Kirchner, donde cuestionó al gobierno con frases como que en el país "no hay Estado de derecho, no levantó gran polvareda en el oficialismo, aunque algunos salieron a retrucarle, como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien dijo que le "hubiera gustado una autocrítica" por parte de la ex presidenta, a quien acusó de estar "alejada de la realidad".

"Me hubiera gustado una autocrítica. Sobre todo después de los números de pobreza que dejaron, un país aislado del mundo y el desmantelamiento del Estado. Generó muchos hechos de corrupción con la obra pública", afirmó Frigerio.

A su vez, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao (quien viene de la pasada administración), dijo que "hay cosas que siempre" la va a "agradecer" a la ex presidenta, pero "algunas que nunca" le va "a perdonar", como "los hechos de corrupción".

Barañao reconoció que durante los gobiernos K "hubo un período de crecimiento en ciencia y tecnología que fue inédito para el país, y esto es innegable".

Por su parte, el primer candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de Evolución, Martín Lousteau (también ex funcionario kirchnerista), dijo que la entrevista le pareció de "una enorme hipocresía", sobre todo "cuando dice que sintió odio por López, pero le preguntan por Julio De Vido, y lo defiende".

El intendente del partido bonaerense de Vicente López, Jorge Macri, dijo que "se vio a una Cristina genuina: alguien que niega realidad, que construye su propio relato, que no reconoce un sólo error de todos sus años de gestión y cada vez que había una repregunta se ha ofuscado".

Por su parte, Felipe Solá, candidato a diputado por 1País, dijo que no le cree a la ex presidenta cuando afirma que está dispuesta a "excluirse" de una candidatura en 2019 en el peronismo.

"Cuando Cristina dice que si (ella) es problema, va a dar un paso al costado no le creo", afirmó Solá, quien afirmó que "hay puntos" en los que la ex mandataria "se equivoca y otros en dónde no se equivoca tanto". Además, evaluó que la entrevista "forma parte de la campaña, son frases de campaña".

Lo mismo opinó el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli: "A mí no me lo va a contar; si llega a hacer una buena elección el 22 de octubre y saca 5 puntos de ventaja, obviamente va directo para la candidatura presidencial de 2019".