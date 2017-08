Cristina pidió que el voto "sea muy claro para que el Gobierno entienda que así no se puede seguir"

En su acto de cierre de campaña, la precandidata a senadora nacional Cristina Kirchner cargó hoy contra su rival de Cambiemos Esteban Bullrich, de quien dijo que "lo tienen que esconder y hacer callar" porque "cada vez que abre la boca, espanta a miles", al tiempo que pidió un voto "contundente" el próximo domingo para decirle al Gobierno que "este rumbo económico tiene que tener un límite".

Al filo de la veda electoral, la expresidenta se apartó de la línea moderada que había marcado toda su campaña y se permitió lanzar duras acusaciones contra su principal adversario en las PASO, a quien cuestionó por su seguidilla de polémicas declaraciones y fallidos.

"Decían que era el mejor ministro de Educación de la historia de la Argentina, pero lo tienen que esconder y hacer callar la boca, porque cada vez que abra la boca y dice sus ideas, espanta a miles", sostuvo la exjefa de Estado, quien encabezó el acto de clausura en en la Universidad de La Matanza, ubicada en la localidad de González Catán.





En un duro discurso, la líder de Unidad Ciudadana cuestionó incluso que por los deslices del exministro, la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, "debió abandonar su gestión como gobernadora" para ponerse al frente de la campaña de Cambiemos y "trajinar por todos los estudios de TV habidos y por haber", por lo que agregó: "Es evidente que (Bullrich) no era el mejor ministro de Educación de la historia".

"Podemos pasar por el viaje a Holanda, visitando la casa de Ana Frank y la curiosa asociación entre el nazismo y las diferencias políticas que podía haber en una sociedad. O hace poco cuando presentó como fórmula para combatir la desocupación la instalación de fábricas de cervecería artesanal o drones. O con la mujer cuando confundió femicidio con abortos", enumeró sobre los dichos de Bullrich.

Por otra parte, Cristina Kirchner pidió que el próximo domingo el voto emitido en las urnas sea "lo suficientemente contundente" y "lo suficientemente claro para que el Gobierno entienda que así no se puede seguir" y que hay que "cambiar este rumbo económico", al que evaluó como "equivocado y desacertado".

"Y aún los que quieran ayudar al Gobierno sepan que al Gobierno lo van ayudar si lo convencen de que es necesario cambiar el rumbo económico, que este rumbo económico tiene que tener un límite", agregó, ante cientos de militantes y seguidores.

Al respecto, insistió en que el "voto más directo" entre las distintas ofertas opositoras para hacerle "un llamado de atención y una advertencia" al Gobierno es el que se canaliza a través de Unidad Ciudadana.

"Todos sabemos cuál es voto más directo, cuál es el voto que más va a entender el gobierno como un llamado de atención y advertencia para cambiar el rumbo. Todos lo sabemos, los oficialistas y los opositores", aseguró.

"Todos sabemos cuál es voto más directo, cuál es el voto que más va a entender el gobierno como un llamado de atención y advertencia para cambiar el rumbo. Todos lo sabemos, los oficialistas y los opositores", aseguró.

Sobre la marcha de la economía, consideró que la mayoría de los argentinos han "retrocedido" en los 20 meses de gestión de la alianza Cambiemos, y que en ese marco la misión de Unidad Ciudadana es "ponerle un límite" a esa situación para "volver a reconstruir la dignidad de la ciudadanía".

"Siento que hemos retrocedido. Que estamos discutiendo cosas que ninguna persona creía que debería volver a discutir. Estamos discutiendo acerca del trabajo de los que lo han perdido, de los que tienen miedo de perderlo. Estamos hablando de las comida que no alcanza, de los remedios, de las facturas impagables", lamentó.

Por otra parte, rebatió las versiones que relacionan la corrida al dólar de las últimas semanas con los pronósticos de un triunfo de su frente en estas elecciones de medio término y le respondió directamente al presidente Mauricio Macri.

"Alguien había dicho que la gente estaba nerviosa por el resultado electoral del domingo. El ejercicio democrático que presupone emitir un voto no puede constituir ningún riesgo, al contrario. Y es cierto que la gente está nerviosa, pero no por las elecciones ni por el dólar. Está nerviosa porque no llega a fin de mes, porque no sabe si la van a echar del trabajo, porque no pueden comprar remedios para los mayores", retrucó.

Cristina Kirchner no fue la única oradora: la precedió en la palabra la anfitriona del evento e intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien señaló que "Unidad Ciudadana nace para ponerle un freno a este abandono que han hecho del conjunto de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires".

Durante el acto, la exjefa de Estado estuvo también acompañada por su compañero de fórmula en la nómina para senadores nacionales, Jorge Taiana, y los principales candidatos a diputados nacionales de Unidad Ciudadana como Fernanda Vallejos, Roberto Salvarezza, Fernando Espioza, Daniel Scioli, Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, entre otros.