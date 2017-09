Cristina: "No hemos escuchado ni una sola palabra del presidente sobre Santiago Maldonado"

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández , afirmó hoy que es "muy fuerte y muy conmocionante" la desaparición de Santiago Maldonado y cuestionó que "han pasado 42 días y no hemos escuchado una sola palabra del presidente" Mauricio Macri al respecto.

"De Maldonado no podemos hablar porque estamos con este tema, y la verdad es que es un tema muy fuerte y muy conmocionante", enfatizó la ex mandataria.

En declaraciones al portal Infobae, manifestó: "(El ex presidente) Néstor (Kirchner) habló al país sobre el tema de (la desaparición de) Jorge Julio López. Han pasado 42 días o 43 y no hemos escuchado una sola palabra, una sola mención del presidente (Mauricio Macri) que no sea cuando sube a un ascensor sobre un chico que ha desparecido después de un operativo de Gendarmería".

"Hoy los familiares recusaron al juez Otranto por manifiesta parcialidad en la investigación", señaló la ex presidenta, y apuntó: "¿Cómo que no nos comprometimos con Jorge Julio López? El hijo de Julio López estuvo en la Plata en el acto que hicimos la semana pasada de Unidada Coiudadana. Le parece que alguien puede tener un compromiso más grande con la víctima que el hijo?".

En ese marco, aclaró que "hay un compromiso, una convicción y una historia con todo lo que sea violación de derechos humanos y desaparición forzada de las personas".