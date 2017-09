Cristina Kirchner: "La gente necesita presente, no promesas de futuro"

La ex presidenta y candidata a senadora nacional Cristina Kirchner le pidió ayer al gobierno que en lugar de "hablar del futuro" se "ocupe del presente" y cuestionó la campaña electoral del oficialismo al advertir que "no hay que sacarse fotos con los pobres".

En un acto de campaña en Lomas de Zamora junto al intendente Martín Insaurralde, la líder de Unidad Ciudadana sostuvo que "este 22 de octubre hay que votar por el presente, hay que votar por el hoy y el ahora", tras advertir que "nuestro pueblo no puede vivir esperando que se les prometa que el futuro va a llegar, porque la olla hay que pararla hoy y las tarifas hay que pagarlas hoy".

"Quiero que quienes gobiernan este país no me hablen del futuro, quiero que se ocupen del presente. Vamos a votar por el presente, por lo que nos está pasando y por lo que nos quieren quitar", señaló la ex presidenta en un acto montado en el Microestadio del Parque de Lomas junto a cientos de jubilados en su día.

Y agregó: "Nosotros nunca les prometíamos futuro, construíamos presente que es lo que la gente está necesitando. Construir presente. ¿Si no tenés laburo de qué futuro me estás hablando? Si no tenés más remedios porque no los podés pagar, ¿de qué futuro nos están hablando?".

Por otra parte, Cristina aludió a la campaña de Cambiemos, puntualmente a una foto que tuiteó la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, de un ciudadano sin trabajo que puso una parrilla en la puerta de su casa, y remarcó que "no hay que sacarse foto con los pobres" sino que "hay que sacarse fotos cuando se los pone en el lugar que tienen que estar: en el trabajo".

"Ahí hay que sacarse fotos, no cuando están pobres, porque eso afecta su dignidad", sostuvo la ex mandataria, quien también cuestionó que "inauguren comedores exhibiéndolo como un logro".

"¿A quien se le ocurre inaugurar comedores? ¡Esas cosas a veces son necesarias, pero en vez de exhibirlas como un logro hay que gestionarlas para que no existan más! El lugar a donde un chico tiene que ir a comer es su casa y con los padres después de salir del colegio ¡Que no nos vengan a mentir y a cambiar la bocha!", apuntó.

La ex presidenta también advirtió sobre el nivel de endeudamiento externo del país, dijo que ella ya vio "crecer la bola de nieve de la deuda" en otros tiempos y señaló que "esa bola terminó en la crisis de 2001, donde voló todo por los aires".

"Cuando hay que pagar los intereses de la deuda, la primera guita que manotean es la de la deuda, siempre. Y poner plata en manos de los jubilados es poner plata en el consumo", señaló finalmente.