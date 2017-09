Cristina dijo que su gobierno no fue corrupto, a pesar de que "hubo hechos de corrupción"

La candidata a senadora nacional Cristina Kirchner admitió hoy que es "innegable" que durante su gobierno "hubo hechos de corrupción" y "funcionarios" que los cometieron, pero pidió no generalizar a partir de algunos casos.

"Creo que hubo funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Esto es innegable y creo que deben responder por estos hechos. Ahora, tachar a todo un gobierno de corrupción por determinados funcionarios, no", remarcó en una entrevista al diario El País de España.

En cambio, le adjudicó al gobierno de Cambiemos una matriz de corrupción al aclarar que fue el hermano del presidente, Gianfranco Macri, quien "blanqueó plata negra" por 35 millones de dólares, al igual que el "amigo del alma" del mandatario Nicolás Caputo.

"Como ex presidenta que cataloguen a mi gobierno como una asociación ilícita, o que mi familia es una asociación ilícita, me parece que no. Hay una clara maniobra de persecución política", agregó.

Esta denuncia a una supuesta "persecución en su contra" fue retomada ayer durante una actividad de campaña en Esteban Echeverría, en el sur del conurbano bonaerense, donde advirtió: "Si creen que me van a asustar, no me conocen".

Por otra parte, aseguró que estará "siempre" junto a la gente en el "rol que le toque", aunque eso suponga "barrer la vereda". En ese sentido, explicó que si aceptó ser candidata es porque sabe que la "necesitan", dada la demanda de "una voz que los vuelva a representar" en un contexto en el que "las cosas no están bien".