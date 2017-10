Cristina dijo que el gobierno usa a Gendarmería y al Poder Judicial como "fuerza de choque"

La expresidenta remarcó que la "pregunta" a desentrañar en las próximas elecciones legislativas "es si la sociedad está dispuesta o no a darle un cheque en blanco a este gobierno para que haga lo que quiera", tras reiterar sus advertencias de que habrá "un gran ajuste" postelectoral y sobre el nivel de endeudamiento que está generando la Casa Rosada.

Durante una entrevista de una hora y media que ofreció a la Radio Pop, Fernández aseguró que durante su gobierno "se peleó con los que se creen los dueños del país", no con "la verdulera o con el rotisero", pronosticó que "en algún momento" volverá a hablarse con el exlíder de la CGT Hugo Moyano y, cuando el periodista le consultó si tenía miedo de ir presa, respondió: "No me hagas preguntas de manual".

Embed





La candidata a senadora afirmó que "no hay Poder Judicial hoy en la República Argentina" y lo definió como "una fuerza de choque que el Gobierno utiliza políticamente", al tiempo que advirtió que "les podrá servir ahora, pero esto es insostenible en el tiempo".

Tras advertir que "es evidente que hay un cronograma judicial que coincide con cronograma electoral", consideró que su ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, que enfrenta el juicio por la Tragedia de Once y otras denuncias judiciales, "tendrá que dar las explicaciones en las instancias que se las requieran".

Leer más: Cristina dijo que no y se frustró el debate de candidatos en un canal porteño





Sobre el ex secretario de Obras Públicas, que está preso, se preguntó por qué aún la Justicia no identificó el origen del dinero que llevó al convento de General Rodríguez ni tampoco con quién se comunicaba telefónicamente, aunque remarcó que "el funcionario corrupto tiene que estar preso como también el empresario corruptor".

Además, la ex mandataria se refirió al discurso oficial de lucha contra la impunidad e ironizó: "Con el ministro de Seguridad que tienen en la provincia de Buenos Aires decirme que están luchando contra las mafias..."

"Es inocultable que es un argentino que desapareció después de un operativo ordenado por un juez del que participó Gendarmería"

En cuanto al caso de Santiago Maldonado, la ex presidente volvió hoy a apuntar a la Casa Rosada por la desaparición del joven, tras una protesta mapuche en Chubut, y denunció que la Gendarmería está siendo "sometida" como una "fuerza de choque del Gobierno".

"Es inocultable que es un argentino que desapareció después de un operativo ordenado por un juez del que participó Gendarmería", advirtió Fernández -cuando en la radio los gendarmes justamente realizaban un allanamiento por orden de un juez por una causa contra el Grupo Indalo- y subrayó que "seguir negando esto es querer tapar el sol con las manos".

Embed





También remarcó que a Gendarmería, que "era una fuerza con prestigio, con cariño inclusive en algunos lugares", las autoridades nacionales "la están sometiendo" como una "fuerza de choque del Gobierno".

Tras reiterar su denuncia sobre el "blindaje mediático" para Cambiemos, la exjefa de Estado dijo que no cree que "el periodismo tenga libertad para trabajar hoy en la Argentina", cuestionó que al gobierno "le molestan las voces que muestran cosas" y alertó que sobre autocensura porque "cuando un periodista ve lo que le pasa al otro que critica al Gobierno" no publica información porque "tiene miedo de perder el trabajo".

Al ser consultada sobre el PJ, la candidata subrayó que no desaparecerá "mientras haya peronistas que se sigan identificando con la idea de Nación, con la defensa de los trabajadores y de la educación y la salud como derechos". Dijo que ésa es una "fantasía" desde el golpe de Estado contra el creador del Partido Justicialista, Juan Domingo Perón, en 1955.

La primera candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, denunció hoy que el gobierno utiliza al Poder Judicial y a la Gendarmería como "fuerza de choque", advirtió que el periodismo "no tiene libertad para trabajar hoy en la Argentina" y consideró que es "una fantasía" que el peronismo vaya a desaparecer.