Cossia, por una ciudad con abandono cero de animales

El concejal Carlos Cossia (PJ), candidato a renovar su banca, sostuvo que "con el Hospital Animal en marcha y el Centro de Adopción Municipal construyéndose" llegó la hora de "plantearnos un reto: llegar al abandono cero de animales".

"Hoy son más 40 mil los animales que están abandonados en Rosario. Tenemos que construir una política integral que nos permita en un plazo de cuatro años que no haya un solo animal abandonado en la calle".

"Hoy la ciudad no tiene una política de castraciones masivas. Yo mismo realizo cuatro o cinco castraciones por semana en barrios donde el Estado no llega", advirtió el veterinario, y agregó: "Si hubiera campañas de concientización la gente podría saber la importancia de prevenir para que luego no tengan que abandonar animales".

"La gente confía en que vamos a seguir trabajando en el Concejo con estos temas. Siento el apoyo de la calle. Mi mensaje a los vecinos es claro: les pido con el corazón que me apoyen para seguir teniendo un amigo fiel que los represente", cerró.

Amigo fiel. Carlos Cossia.