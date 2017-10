Cossia: "Soy el candidato de la familia rosarina"

El candidato a concejal Carlos Cossia (Espacio Grande) dijo que siente "un gran apoyo de la gente en la calle. Los jóvenes, los jubilados, las amas de casa. Representamos un sentimiento que atraviesa edades, clases sociales y cualquier grieta: soy el candidato de la familia".

Cossia dijo que su campaña fue hecha "a pulmón; caminando, vacunando en los barrios. Creo que pudimos llevar nuestro mensaje a la gente: queremos que la familia tenga un amigo fiel en el Concejo".

El veterinario agregó que entre los que lo apoya hay "peronistas, radicales, vecinos independientes. Yo voy a trabajar por el bien común de Rosario, a apoyar lo que esté bien y a tratar de mejorar lo que está mal. No soy sectario y no caigo en la grieta. La gente necesita alguien que represente a la familia".

"He recorrido todos los barrios y siempre me sorprende que cuando llego a una casa me apoya la abuela y también la nieta. El padre y el hijo. Por supuesto que todos quieren que sigamos trabajando por los animales pero también quieren alguien que lleve al Concejo valores que hoy se están perdiendo: el respeto, la honestidad y la capacidad de trabajo".

Por último, agregó: "A la gente quiero decirle gracias por el apoyo, y pedirles un último esfuerzo este domingo: acompáñenme con su voto para seguir trabajando juntos por la familia entera".